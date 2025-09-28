Военный имеет право уволиться из ВСУ, если у него ребенок с инвалидностью, и о нем некому заботиться

Военный с ребенком. Иллюстративное фото: УНИАН

Законодательство Украины во время действия военного положения предусматривает общую мобилизацию, но статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет основания для увольнения со службы. Одной из тех причин может быть опекунство ребенка с инвалидностью до 18 лет.

О нюансах увольнения из ВСУ по этому пункту УНИАН проинформировал юрист Геннадий Капралов.

Как уволиться для опеки над ребенком с инвалидностью

Юрист акцентирует, что важным условием является отсутствие других лиц, которые по закону обязаны воспитывать этого ребенка. Например, если второй отец ребенка умер, признан пропавшим без вести, лишен родительских прав или отбывает наказание в местах лишения свободы, военнослужащий имеет право на демобилизацию.

Если же у ребенка с инвалидностью есть мать, которая может его воспитывать, то военнослужащий не имеет оснований для увольнения со службы.

Для оформления увольнения необходимо подать рапорт командиру воинской части об увольнении со службы по семейным обстоятельствам, указав законное основание — воспитание ребенка с инвалидностью.

К рапорту следует приложить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

медицинское заключение или другой документ, подтверждающий присвоение ребенку инвалидности;

документ, подтверждающий отсутствие возможности у второго родителя воспитывать ребенка (например, свидетельство о смерти, решение о признании лица безвестно отсутствующим).

Важно отметить, что дополнительные выплаты на случай, если у военного ребенок с инвалидностью, не предусмотрены.

