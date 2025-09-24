Видео
Главная Военная экономика Срочники и курсанты — кто в ВСУ получит большую выплату

Срочники и курсанты — кто в ВСУ получит большую выплату

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 05:46
Самые маленькие выплаты в ВСУ 2025 - кто получает больше
Солдаты срочной службы принимают присягу. Фото: 184 учебный центр

Солдаты срочной службы и курсанты военных учебных заведений имеют право на денежное обеспечение, как и мобилизованные и военные-контрактники. Но уровень выплат этим двум категориям серьезно отличается от тех средств, которыми обеспечиваются военнослужащие контрактной службы.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Выплаты для срочников

Денежное обеспечение в Вооруженных силах Украины касается не только мобилизованных военнослужащих или тех, кто подписывает контракт на военную службу.

Право на выплаты имеют также и военнослужащие, которые проходят срочную службу.

Согласно актуальным данным, солдаты-срочники получают ежемесячно по 6 тысяч гривен в течение всего времени, пока они проходят соответствующую военную службу.

Сколько получают курсанты военных вузов

Выплаты также получают и курсанты высших военных учебных заведений.

Размер выплаты для этой категории граждан является наименьшими в украинской армии и составляет 2350 гривен в месяц.

Эта выплата касается также и студентов высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, или которые имеют в своем составе подразделения военной подготовки, учреждений профессионального предвысшего военного образования, которые перед зачислением не служили.

Напомним, мы ранее писали о том, чем отличается базовая военная служба от срочной службы.

Добавим, мы сообщали о том, при каких условиях срочников могут уволить с военной службы.

вузы выплаты Срочная служба срочники курсанты
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
