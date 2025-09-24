Самые маленькие выплаты в ВСУ 2025 - кто получает больше

Срочники и курсанты — кто в ВСУ получит большую выплату
Солдаты срочной службы и курсанты военных учебных заведений имеют право на денежное обеспечение, как и мобилизованные и военные-контрактники. Но уровень выплат этим двум категориям серьезно отличается от тех средств, которыми обеспечиваются военнослужащие контрактной службы.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты для срочников
Денежное обеспечение в Вооруженных силах Украины касается не только мобилизованных военнослужащих или тех, кто подписывает контракт на военную службу.
Право на выплаты имеют также и военнослужащие, которые проходят срочную службу.
Согласно актуальным данным, солдаты-срочники получают ежемесячно по 6 тысяч гривен в течение всего времени, пока они проходят соответствующую военную службу.
Сколько получают курсанты военных вузов
Выплаты также получают и курсанты высших военных учебных заведений.
Размер выплаты для этой категории граждан является наименьшими в украинской армии и составляет 2350 гривен в месяц.
Эта выплата касается также и студентов высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, или которые имеют в своем составе подразделения военной подготовки, учреждений профессионального предвысшего военного образования, которые перед зачислением не служили.
