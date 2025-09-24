Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Строковики і курсанти — хто в ЗСУ отримає більшу виплату

Строковики і курсанти — хто в ЗСУ отримає більшу виплату

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 05:46
Найменші виплати в ЗСУ 2025 - хто отримує більше
Солдати строкової служби складають присягу. Фото: 184 навчальний центр

Солдати строкової служби та курсанти військових навчальних закладів мають право на грошове забезпечення, як і мобілізовані та військові-контрактники. Але рівень виплат цим двом категоріям серйозно відрізняється від тих коштів, якими забезпечуються військовослужбовці контрактної служби.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Виплати для строковиків

Грошове забезпечення у Збройних силах України стосується не тільки мобілізованих військовослужбовців чи тих, хто підписує контракт на військову службу.

Право на виплати мають також і військовослужбовці, які проходять строкову службу.

Згідно із актуальними даними, солдати-строковики отримують щомісячно по 6 тисяч гривень протягом усього часу, поки вони проходять відповідну військову службу.

Скільки отримують курсанти військових вишів

Виплати також отримують і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Розмір виплати для цієї категорії громадян є найменшими в українській армії і становить 2350 гривень на місяць.

Ця виплата стосується також і студентів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, або які мають у своєму складі підрозділи військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням не служили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняється базова військова служба від строкової служби.

Додамо, ми повідомляли про те, за яких умов строковиків можуть звільнити з військової служби.

вузи виплати Строкова служба строковики курсанти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
