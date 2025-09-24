Найменші виплати в ЗСУ 2025 - хто отримує більше

Солдати строкової служби складають присягу. Фото: 184 навчальний центр

Солдати строкової служби та курсанти військових навчальних закладів мають право на грошове забезпечення, як і мобілізовані та військові-контрактники. Але рівень виплат цим двом категоріям серйозно відрізняється від тих коштів, якими забезпечуються військовослужбовці контрактної служби.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплати для строковиків

Грошове забезпечення у Збройних силах України стосується не тільки мобілізованих військовослужбовців чи тих, хто підписує контракт на військову службу.

Право на виплати мають також і військовослужбовці, які проходять строкову службу.

Згідно із актуальними даними, солдати-строковики отримують щомісячно по 6 тисяч гривень протягом усього часу, поки вони проходять відповідну військову службу.

Скільки отримують курсанти військових вишів

Виплати також отримують і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Розмір виплати для цієї категорії громадян є найменшими в українській армії і становить 2350 гривень на місяць.

Ця виплата стосується також і студентів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, або які мають у своєму складі підрозділи військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням не служили.

