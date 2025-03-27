Как военнослужащим в Украине защититься от кибератак

Как военным защититься от кибератак — советы от Минобороны
В условиях войны вражеские киберподразделения охотятся за данными украинских военнослужащих. Целью таких атак является доступ к ценной информации, получение которой может помешать выполнению боевых задач и поставить под угрозу жизни украинских бойцов.
О том, как военнослужащим защититься от кибератак, в среду, 26 марта, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что такое фишинг и как от него защититься
Одним из наиболее распространенных видов кибератак является фишинг, который направлен на получение конфиденциальной информации путем манипуляций и обмана. Мошенники присылают военнослужащим сообщения якобы от начальника или военного руководства, которые требуют срочных действий с переходом по ссылке на определенный веб-сайт. Когда обманутый вводит на этом ресурсе свои данные, в частности логин, пароль, банковские реквизиты, информация мгновенно попадает к злоумышленникам. В дальнейшем они могут использовать эти данные для доступа к социальным сетям, мессенджерам или мобильному банкингу военного.
Как защититься от фишинговых атак:
- всегда проверять URL-адрес веб-сайта перед вводом личных данных и обращать внимание на мелкие изменения в написании (например, diia.org.ua вместо diia.gov.ua);
- не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений;
- в случае получения тревожного сообщения от банка или госучреждения связаться с ними напрямую через официальные контакты;
- никогда не сканировать QR-коды из неподтвержденных источников, чтобы не потерять доступ к аккаунтам мессенджеров.
Вредоносное программное обеспечение
Другой угрозой являются вирусы — специальные программы, созданные для повреждения, похищения данных или несанкционированного доступа к устройствам. Вирус может работать автономно и быть незаметным в течение длительного времени.
Чтобы защититься от вредоносного программного обеспечения, нужно:
- устанавливать программы только из официальных источников таких как App Store, Google Play;
- регулярно обновлять операционную систему и приложения;
- не открывать вложения от незнакомцев;
- использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно сканировать устройства.
Безопасность паролей
В Министерстве обороны отмечают, что основой цифровой безопасности являются надежные пароли. Чтобы информация не попала к злоумышленникам, пароль должен быть длиной от 15 символов, содержать большие и маленькие буквы, цифры и специальные символы. Не стоит использовать один пароль для различных сервисов и указывать в нем личную информацию. Для всех важных аккаунтов нужно активировать двухфакторную аутентификацию. Также пригодятся мессенджеры паролей, например, 1Password или LastPass.
Напомним, в начале недели массированной кибератаке подверглись сервисы Укрзализныци. Из-за этого перестали работать онлайн-системы.
Также мы сообщали, что в феврале появилась информация о сбое в работе горячей линии полиции "102". Эти слухи оказались ложными. Полицейские отметили, что спецномер работает в штатном режиме.
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