Як військовослужбовцям в Україні захиститися від кібератак

Українські військовослужбовці працюють за ноутбуками. Фото: mil.in.ua

В умовах війни ворожі кіберпідрозділи полюють за даними українських військовослужбовців. Метою таких атак є доступ до цінної інформації, отримання якої може зашкодити виконанню бойових завдань і поставити під загрозу життя українських бійців.

Про те, як військовослужбовцям захиститися від кібератак, у середу, 26 березня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Що таке фішинг і як від нього захиститися

Одним із найбільш поширених видів кібератак є фішинг, який спрямований на отримання конфіденційної інформації шляхом маніпуляцій та обману. Шахраї надсилають військовослужбовцям повідомлення нібито від начальника або військового керівництва, які вимагають термінових дій із переходом за посиланням на певний вебсайт. Коли оманутий вводить на цьому ресурсі свої дані, зокрема логін, пароль, банківські реквізити, інформація миттєво потрапляє до зловмисників. У подальшому вони можуть використати ці дані для доступу до соціальних мереж, месенджерів або мобільного банкінгу військового.

Як захиститися від фішингових атак:

завжди перевіряти URL-адресу вебсайту перед введенням особистих даних і звертати увагу на дрібні зміни в написанні (наприклад, diia.org.ua замість diia.gov.ua);

не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлення;

в разі отримання тривожного повідомлення від банку чи держустанови зв’язатися з ними напряму через офіційні контакти;

ніколи не сканувати QR-коди з непідтверджених джерел, щоб не втратити доступ до акаунтів месенджерів.

Шкідливе програмне забезпечення

Іншою загрозою є віруси — спеціальні програми, створені для пошкодження, викрадення даних або несанкціонованого доступу до пристроїв. Вірус може працювати автономно та бути непомітним упродовж тривалого часу.

Щоб захиститися від шкідливого програмного забезпечення, потрібно:

встановлювати програми лише з офіційних джерел таких як App Store, Google Play;

регулярно оновлювати операційну систему та застосунки;

не відкривати вкладення від незнайомців;

використовувати антивірусне програмне забезпечення та регулярно сканувати пристрої.

Безпека паролів

У Міністерстві оборони зазначають, що основою цифрової безпеки є надійні паролі. Аби інформація не потрапила до зловмисників, пароль має бути довжиною від 15 символів, містити великі й маленькі літери, цифри та спеціальні символи. Не варто використовувати один пароль для різних сервісів і зазначати в нього особисту інформацію. Для всіх важливих акаунтів потрібно активувати двофакторну автентифікацію. Також стануть у пригоді месенджери паролів, наприклад, 1Password або LastPass.

Нагадаємо, на початку тижня масованої кібератаки зазнали сервіси Укрзалізниці. Через це перестали працювати онлайн-системи.

Також ми повідомляли, що в лютому з'явилася інформація про збій у роботі гарячої лінії поліції "102". Ці чутки виявилися неправдивими. Поліцейські зазначили, що спецномер працює у штатному режимі.