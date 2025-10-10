В Азове появилась вакансия для автомехаников

Мастера на СТО чинят двигатель авто. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада "Азов" приглашает к себе на людей, которые хорошо разбираются в ремонте автомобилей. Есть вакансия для автомехаников.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности и требования:

обслуживание и ремонт техники различных типов (включая спецтехнику);

образование: техническое средне-специальное, или опыт работы по смежному направлению;

ответственность, внимательность и пунктуальность.

Условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азову" нужны боевые медики. Для этого требуется иметь удовлетворительную физическую подготовку, и минимум год опыта работы.

Также бригада ищет анестезиологов. Нужно иметь высшее образование и год опыта работы.