Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Для автомастеров есть вакансия в "Азове" — какие требования

Для автомастеров есть вакансия в "Азове" — какие требования

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 03:26
В Азове появилась вакансия для автомехаников
Мастера на СТО чинят двигатель авто. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада "Азов" приглашает к себе на людей, которые хорошо разбираются в ремонте автомобилей. Есть вакансия для автомехаников.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
Для автомайстрів є вакансія в "Азові" — які вимоги та зарплата - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности и требования:

  • обслуживание и ремонт техники различных типов (включая спецтехнику);
  • образование: техническое средне-специальное, или опыт работы по смежному направлению;
  • ответственность, внимательность и пунктуальность.

Условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азову" нужны боевые медики. Для этого требуется иметь удовлетворительную физическую подготовку, и минимум год опыта работы.

Также бригада ищет анестезиологов. Нужно иметь высшее образование и год опыта работы.

ремонт работа бригада "Азов" вакансии Рекрутинг автосервис
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации