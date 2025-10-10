В Азове появилась вакансия для автомехаников

Для автомастеров есть вакансия в "Азове" — какие требования
Дата публикации 10 октября 2025 03:26
Мастера на СТО чинят двигатель авто. Иллюстративное фото: pexels.com
Бригада "Азов" приглашает к себе на людей, которые хорошо разбираются в ремонте автомобилей. Есть вакансия для автомехаников.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Обязанности и требования:
- обслуживание и ремонт техники различных типов (включая спецтехнику);
- образование: техническое средне-специальное, или опыт работы по смежному направлению;
- ответственность, внимательность и пунктуальность.
Условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день
Напомним, что кроме этой вакансии, "Азову" нужны боевые медики. Для этого требуется иметь удовлетворительную физическую подготовку, и минимум год опыта работы.
Также бригада ищет анестезиологов. Нужно иметь высшее образование и год опыта работы.
