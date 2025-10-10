В Азові з'явилась вакансія для автомеханіків

Майстри на СТО лагодять двигун авто. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада "Азов" запрошує до себе на людей, які добре розбираються в ремонті автомобілів. Є вакансія для автомеханіків.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Обов’язки та вимоги:

обслуговування та ремонт техніки різних типів (включно із спецтехнікою);

освіта: технічна середньо-спеціальна, або досвід роботи за суміжним напрямком;

відповідальність, уважність та пунктуальність.

Умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азову" потрібні бойові медики. Для цього вимагається мати задовільну фізичну підготовку, і щонайменше рік досвіду роботу.

Також бригада шукає анестезіологів. Потрібно мати вищу освіту і рік досвіду роботи.