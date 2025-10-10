В Азові з'явилась вакансія для автомеханіків

Для автомайстрів є вакансія в "Азові" — які вимоги та зарплата
Дата публікації: 10 жовтня 2025 03:26
Майстри на СТО лагодять двигун авто. Ілюстративне фото: pexels.com
Бригада "Азов" запрошує до себе на людей, які добре розбираються в ремонті автомобілів. Є вакансія для автомеханіків.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.
Обов’язки та вимоги:
- обслуговування та ремонт техніки різних типів (включно із спецтехнікою);
- освіта: технічна середньо-спеціальна, або досвід роботи за суміжним напрямком;
- відповідальність, уважність та пунктуальність.
Умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азову" потрібні бойові медики. Для цього вимагається мати задовільну фізичну підготовку, і щонайменше рік досвіду роботу.
Також бригада шукає анестезіологів. Потрібно мати вищу освіту і рік досвіду роботи.
