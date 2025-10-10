Відео
Головна Військова економіка Для автомайстрів є вакансія в "Азові" — які вимоги та зарплата

Для автомайстрів є вакансія в "Азові" — які вимоги та зарплата

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 03:26
В Азові з'явилась вакансія для автомеханіків
Майстри на СТО лагодять двигун авто. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада "Азов" запрошує до себе на людей, які добре розбираються в ремонті автомобілів. Є вакансія для автомеханіків.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Обов’язки та вимоги:

  • обслуговування та ремонт техніки різних типів (включно із спецтехнікою);
  • освіта: технічна середньо-спеціальна, або досвід роботи за суміжним напрямком;
  • відповідальність, уважність та пунктуальність.

Умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азову" потрібні бойові медики. Для цього вимагається мати задовільну фізичну підготовку, і щонайменше рік досвіду роботу.

Також бригада шукає анестезіологів. Потрібно мати вищу освіту і рік досвіду роботи.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
