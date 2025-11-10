Как ветеранам в Украине получить жилье или компенсацию от государства — инструкция

Ключи от квартиры. Фото: Pexels

Ветераны, военнослужащие, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших Защитников Украины имеют право на жилье или денежную компенсацию от государства. Однако получить эту помощь возможно только после постановки на квартирный учет - это первый и самый важный шаг в процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право стать на учет для получения жилья

Первоочередное право на жилье или компенсацию имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших военных, а также внутренне перемещенные лица. Они могут обратиться с заявлением, если нуждаются в улучшении жилищных условий и соответствуют определенным критериям.

На каких основаниях ставят на учет

Основанием для постановки на квартирный учет является недостаточная жилая площадь, когда она меньше установленной нормы для региона. Также право имеют те, кто живет в перенаселенном жилье (две или более семей в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола старше 9 лет), в общежитиях или коммунальных квартирах.

Дополнительным основанием является проживание в жилье, не соответствующем санитарным или техническим нормам, или аренда жилья по договору сроком от пяти лет. Во внимание принимаются и медицинские показания: тяжелые хронические заболевания, которые делают невозможным совместное проживание с другими.

Какие документы нужны, чтобы встать на учет для получения жилья

Для постановки на учет подается заявление, подписанное всеми членами семьи, а также справки о регистрации места жительства каждого из них. Прилагаются копии удостоверений (участника боевых действий, лица с инвалидностью или члена семьи погибшего), документы о пребывании на учете по месту работы или справки о его отсутствии, а также подтверждение статуса внутренне перемещенного лица.

Куда обращаться для подачи документов на жилье

Подать документы можно через Центр предоставления административных услуг, исполнительный комитет сельского, поселкового или городского совета, или в райгосадминистрацию - в Киеве это делается по месту жительства. Решение о постановке на учет принимается в течение одного месяца. После этого заявитель получает письменное уведомление с датой постановки на учет или с указанием причин отказа.

Как получить жилье или компенсацию

После регистрации необходимо ждать своей очереди - общей, первоочередной или внеочередной. Когда решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета, заявителю выдают ордер и ключи от нового жилья.

Денежную компенсацию могут получить лица с инвалидностью I-II группы вследствие войны, а также семьи погибших военных. Для этого нужно находиться на квартирном учете, а жилая площадь в собственности не должна превышать 13,65 квадратного метра на одного человека.

В Минветеранов акцентируют, что именно факт пребывания на квартирном учете открывает доступ к жилищной помощи или компенсации. Без этого шага получить поддержку невозможно.

Напомним, в Ирландии кардинально изменили правила пребывания для украинских беженцев — какое решение приняли.

Также читайте, как действовать, если нет возможности где-то прописаться.