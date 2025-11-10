Як ветеранам в Україні отримати житло або компенсацію від держави — інструкція

Ключі від квартири. Фото: Pexels

Ветерани, військовослужбовці, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих Захисників України мають право на житло або грошову компенсацію від держави. Проте отримати цю допомогу можливо лише після постановки на квартирний облік — це перший і найважливіший крок у процедурі.

Хто має право стати на облік для отримання житла

Першочергове право на житло чи компенсацію мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих військових, а також внутрішньо переміщені особи. Вони можуть звернутися із заявою, якщо потребують покращення житлових умов і відповідають визначеним критеріям.

На яких підставах ставлять на облік

Підставою для взяття на квартирний облік є недостатня житлова площа, коли вона менша за встановлену норму для регіону. Також право мають ті, хто мешкає у перенаселеному житлі (дві або більше сімей в одній кімнаті чи спільне проживання осіб різної статі старше 9 років), у гуртожитках або комунальних квартирах.

Додатковою підставою є проживання у житлі, що не відповідає санітарним чи технічним нормам, або оренда житла за договором терміном від п’яти років. До уваги беруться й медичні показання: тяжкі хронічні захворювання, які унеможливлюють спільне проживання з іншими.

Які документи потрібні, щоб встати на облік для отримання житла

Для постановки на облік подається заява, підписана всіма членами родини, а також довідки про реєстрацію місця проживання кожного з них. Додаються копії посвідчень (учасника бойових дій, особи з інвалідністю або члена сім’ї загиблого), документи про перебування на обліку за місцем роботи або довідки про його відсутність, а також підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи.

Куди звертатися для подачі документів на житло

Подати документи можна через Центр надання адміністративних послуг, виконавчий комітет сільської, селищної чи міської ради, або до райдержадміністрації — у Києві це робиться за місцем проживання. Рішення про взяття на облік ухвалюється протягом одного місяця. Після цього заявник отримує письмове повідомлення з датою постановки на облік або із зазначенням причин відмови.

Як отримати житло або компенсацію

Після реєстрації необхідно чекати своєї черги — загальної, першочергової або позачергової. Коли рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради, заявнику видають ордер і ключі від нового помешкання.

Грошову компенсацію можуть отримати особи з інвалідністю І–ІІ групи внаслідок війни, а також родини загиблих військових. Для цього потрібно перебувати на квартирному обліку, а житлова площа у власності не повинна перевищувати 13,65 квадратного метра на одну особу.

У Мінветеранів акцентують, що саме факт перебування на квартирному обліку відкриває доступ до житлової допомоги чи компенсації. Без цього кроку отримати підтримку неможливо.

