Бронирование от мобилизации госслужащего – какие есть варианты

Процесс бронирования в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП

Часть госслужащих имеет право на бронирование от мобилизации. Часть из них бронируется в стопроцентном варианте, среди некоторых категорий госслужащих бронируют всего до 50% от общего числа работников.

Об этом говорится на сайте WikiLegalAid.

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Бронирование госслужащих

В Украине согласно действующему законодательству часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

Это право, в частности, имеют государственные служащие разных категорий.

Согласно категориям различается и процент бронирования в этих государственных структурах.

Разные категории — разный процент бронирования

Так, граждане, работающие на должность государственной службы категории "А", а также председатели областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов бронируются в полном объеме.

А вот граждане, работающие в должностях государственной службы категорий "Б", "В", в органах местного самоуправления — бронируются из расчета 50% от общего числа военнообязанных, работающих в этой конкретной государственной структуре.

Напомним, мы ранее писали о пяти новых правилах о бронировании работников.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли забронированным уезжать за границу.