Главная Военная экономика "Азов" в поисках боевых медиков — предлагают высокую зарплату

"Азов" в поисках боевых медиков — предлагают высокую зарплату

Дата публикации 4 февраля 2026 03:26
Работа в Азове - какие условия предлагают боевым медикам
Тренинг по оказанию первой помощи на фронте при ранении. Фото: УНИАН

Бригада спецназначения "Азов" предлагает работу на должности боевых медиков. Кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и минимум год опыта работы. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц, зарплата будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
"Азову" потрібні бойові медики до бригад
Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот с сайта work.ua

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности боевых медиков взвода 12-й бригады специального назначения "Азов" будет входить:

  • выполнение основных функций военнослужащего для профессионального функционирования подразделения;
  • оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;
  • медицинское сопровождение штурмовых операций;
  • периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
  • проведение учений по тактической медицине для личного состава;
  • организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;
  • контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;
  • коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых / не боевых), требующих консультации и амбулаторного лечения;
  • сбор и обработка санитарных данных.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;
  • удовлетворительную физическую подготовку и физическое/психологическое состояние;
  • опыт работы с ранеными; опыт работы с ранеными;
  • пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);
  • готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
  • денежное обеспечение от 27 до 127 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • постоянное профильное обучение в моменте нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.

Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в сварочных работах. Поэтому бойцы ищут сварщиков.

Также мы писали, что в "Азове" нужны автоэлектрики. Для устройства кандидаты должны иметь соответствующие знания и минимум год опыта работы.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" война в Украине зарплата
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
