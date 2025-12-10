Выплаты родственникам пропавшего без вести - денежное обеспечение совершеннолетнего сына военнослужащего

Украинский военный. Фото: 71 ОЕБр

Совершеннолетний сын пропавшего без вести военнослужащего, который учится в учреждениях предвысшего или высшего образования, в теории может получить денежное обеспечение отца. Но на практике, по словам юристов, ситуация несколько отличается от того, как должно быть.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Денежное обеспечение для совершеннолетнего сына

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась нюансами государственных выплат близким родственникам пропавших на войне военнослужащих ВСУ.

Женщина поинтересовалась, имеет ли право на денежное обеспечение пропавшего без вести отца-военного его сын, которому уже исполнилось 18 лет (и он учится в колледже).

"Да, сын имеет право на такие выплаты", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян, подчеркнув, что такова теоретическая сторона вопроса.

Что происходит с деньгами пропавшего без вести воина на практике

Впрочем, добавил Айвазян, ситуация для такой категории граждан на практике может серьезно осложниться.

"Скорее всего, он встретится с отказом на основании того, что отец не был его законным представителем (имею в виду опекуном или попечителем)", — подчеркнул адвокат.

Юрий Айвазян добавил: "Понимаю, что это звучит довольно странно и невозможно вообще, однако будьте к тому готовы".

