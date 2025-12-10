Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика 18-летний сын пропавшего военного — право на выплату

18-летний сын пропавшего военного — право на выплату

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 03:38
Выплаты родственникам пропавшего без вести - денежное обеспечение совершеннолетнего сына военнослужащего
Украинский военный. Фото: 71 ОЕБр

Совершеннолетний сын пропавшего без вести военнослужащего, который учится в учреждениях предвысшего или высшего образования, в теории может получить денежное обеспечение отца. Но на практике, по словам юристов, ситуация несколько отличается от того, как должно быть.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Денежное обеспечение для совершеннолетнего сына

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась нюансами государственных выплат близким родственникам пропавших на войне военнослужащих ВСУ.

Женщина поинтересовалась, имеет ли право на денежное обеспечение пропавшего без вести отца-военного его сын, которому уже исполнилось 18 лет (и он учится в колледже).

"Да, сын имеет право на такие выплаты", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян, подчеркнув, что такова теоретическая сторона вопроса.

Что происходит с деньгами пропавшего без вести воина на практике

Впрочем, добавил Айвазян, ситуация для такой категории граждан на практике может серьезно осложниться.

"Скорее всего, он встретится с отказом на основании того, что отец не был его законным представителем (имею в виду опекуном или попечителем)", — подчеркнул адвокат.

Юрий Айвазян добавил: "Понимаю, что это звучит довольно странно и невозможно вообще, однако будьте к тому готовы".

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе выплат семье погибшего воина осенью 2025 года.

Добавим, мы сообщали о двух основаниях, которые лишают семью погибшего денежных выплат.

дети студенты пропавшие без вести военнослужащие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации