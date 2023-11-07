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Выборы во время войны — могут ли на участке вручать повестки

7 ноября 2023 17:47
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Будут ли раздавать повестки на избирательных участках - ответ юриста
Вручение повесток. Фото: УНИАН
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

ППроведение выборов во время войны вызывает страх у украинцев с точки зрения безопасности. Обеспокоены этим и в ЦИК. Еще один аспект — скопление мужчин на участках и возможность усиления мобилизационных процессов.

Могут ли раздавать повестки прямо на избирательных участках, в комментарии Новини.LIVE рассказал юрист Игорь Ясько.

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"Поскольку законодательством не определен перечень мест, где уполномоченные лица могут вручить повестку, то такое вручение на участке мы не можем считать незаконным. Условие — это установление лица, которому вручается повестка, на основании паспорта, водительского удостоверения, а также предварительное правильное заполнение данных. А поскольку голосование проходит при наличии документов по месту регистрации, то, соответственно, личность на участке можно установить", — сказал юрист.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский определился с датой следующих президентских выборов, которые предполагается провести 31 марта 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выборы, которые должны пройти в 2024 году.

На сайте Офиса президента появилась петиция с просьбой не проводить выборы во время военного положения.

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