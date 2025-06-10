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Главная Туризм Один день во Львове — куда стоит сходить

Один день во Львове — куда стоит сходить

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 17:23
Маршрут по Львову на 1 день - интересные локации
Улочки Львова. Фото: pexels.com

Львов — уникальный украинский город со старинной архитектурой и европейским духом. Нередко случаются ситуации, когда направляешься за границу в отпуск и есть свободное время прогуляться по улочкам города Льва.

Тревел-блогер sofia.rist поделилась в TikTok интересными локациями Львова, которые стоит увидеть каждому.

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Короткий маршрут по Львову

Путешественница посоветовала начинать свой маршрут по городу с центральной площади Рынок. Архитектура Львова не уступает многим европейским городам.

Также стоит обязательно подняться на смотровую площадку на Ратуше. Она открывается после 17 часов и стоит 20 гривен.

Ратуша не только открывает невероятные локации города, но и погрузит Вас в атмосферу Италии — невероятные балкончики, цветы и уютные кафе.

Далее туристка рекомендует посетить Бернардинский монастырь и подняться по улочке Армянский к Львовской опере. Она поражает своей архитектурой и является главной визитной карточкой города.

Также можно подняться на смотровую площадку на Мемориале Небесной Сотни. Рядом с ним есть уютный ресторанчик с татарской кухней и демократичными ценами.

В конце маршрута можно насладиться улочками Львова, катаясь на электросамокатах.

Напомним, мы рассказывали о городе в Испании, который поразит даже гурманов. Также турагент раскрыла, как выбрать классный отель заграницей.

путешествие Львов лето туризм архитектура
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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