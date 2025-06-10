Маршрут по Львову на 1 день - интересные локации

Один день во Львове — куда стоит сходить
Львов — уникальный украинский город со старинной архитектурой и европейским духом. Нередко случаются ситуации, когда направляешься за границу в отпуск и есть свободное время прогуляться по улочкам города Льва.
Тревел-блогер sofia.rist поделилась в TikTok интересными локациями Львова, которые стоит увидеть каждому.
Короткий маршрут по Львову
Путешественница посоветовала начинать свой маршрут по городу с центральной площади Рынок. Архитектура Львова не уступает многим европейским городам.
Также стоит обязательно подняться на смотровую площадку на Ратуше. Она открывается после 17 часов и стоит 20 гривен.
Ратуша не только открывает невероятные локации города, но и погрузит Вас в атмосферу Италии — невероятные балкончики, цветы и уютные кафе.
Далее туристка рекомендует посетить Бернардинский монастырь и подняться по улочке Армянский к Львовской опере. Она поражает своей архитектурой и является главной визитной карточкой города.
Также можно подняться на смотровую площадку на Мемориале Небесной Сотни. Рядом с ним есть уютный ресторанчик с татарской кухней и демократичными ценами.
В конце маршрута можно насладиться улочками Львова, катаясь на электросамокатах.
@sofia.rist
Сохраняй готовый маршрут на 1 день ❤️ #путешествия #путешествия по Украине #львов♬ original sound - София | О путешествиях 🌎
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