Как бесплатно получить улучшенный номер в отеле - советы туристам

Портье вручает ключ от гостиничного номера. Фото: freepik.com

Бесплатное повышение категории номера может казаться мифом, однако это гораздо проще, чем вы думаете. Большинство путешественников упускают эту возможность, потому что далеко не все о ней знают.

Об этом пишет Daily Express.

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Эксперт по экономии денег Фред Харрингтон поделился советом, как получить бесплатное улучшение номера. Он рассказал, что большинство туристов ошибочно считает, что повышение класса — только для VIP-гостей или тех, кто готов заплатить больше.

Однако в отелях часто есть свободные улучшенные номера, которые стоят пустыми. По его словам, администрация отеля скорее отдаст их вежливым гостям, чем они будут пустовать.

Фред посоветовал туристам отправить короткое, но вежливое электронное письмо с просьбой об улучшении номера. Это стоит сделать за 24-48 часов до запланированного заезда. Адресуйте ваше письмо менеджеру на стойке регистрации или службе обслуживания гостей. Контактные данные обычно можно найти на сайте отеля.

Туристка раскладывает вещи в гостиничном номере. Фото: freepik.com

"Начните с того, что назовите номер подтверждения бронирования и дату заезда. Затем просто объясните, что вы празднуете особое событие — годовщину, день рождения или медовый месяц - и вежливо поинтересуйтесь, можно ли получить бесплатное улучшение номера", — посоветовал специалист.

Напомним, мы рассказывали об июльских праздниках в разных странах Европы. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.