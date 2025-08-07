На Луне нашли странный материал — как он меняет представление о ее происхождении

Луна на ночном небе. Фото: Unsplash

Китайские ученые обнаружили в образцах пыли, которую доставила миссия "Чанъэ-5", многослойный графен — тонкие углеродные пластины толщиной от двух до десяти атомов. Это открытие может скорректировать теории о рождении Луны и повлиять на планы будущего использования ее ресурсов.

Об этом пишет Earth.

Как находка преобразует представление о рождении Луны

Миссия собрала почти 1,7 кг грунта в районе Oceanus Procellarum. Вернувшись на Землю, команда под руководством Вэй Чжана из Цзилинского университета исследовала микроновую частицу с помощью бесконтактного лазерного спектрометра и получила четкий "отпечаток" многослойного графена: выразительные G- и 2D-полосы с едва заметной D-полосой, что свидетельствует о минимальных дефектах. Под электронным микроскопом оказались кипы из двух-семи слоев, разнесенные на 0,35 нм, а рядом — наночастицы железа, которые, вероятно, катализировали формирование углерода во время кратковременных нагреваний.

Ранее аппарат Kaguya зафиксировал утечку углерода почти со всей поверхности Луны, но в образцах "Аполлонов" карбона было мало, поэтому Луну считали "сухой". Новые данные подкрепляют гипотезу, что углерод все же сохранился или поступал позже. Солнечный ветер, бомбардирующий безатмосферный реголит протонами со скоростью около 400 км/с, мог переносить газообразный углерод, оседать на горячие железистые частицы и наращивать графеновые оболочки, а дополнительное тепло обеспечивали древние базальтовые извержения.

Наличие углерода меняет не только научные споры о гигантском ударе 4,51 млрд лет назад, но и инженерные расчеты. Кислородные установки, которые планировали игнорировать карбон, теперь могут превращать его в пластики или газы для систем жизнеобеспечения. А сам графен — сверхпрочный и хороший проводник — способен усилить радиационные щиты, фильтры воды или электроды суперконденсаторов в будущих лунных базах.

Исследователи собираются измерить механические и термические свойства природных листов, чтобы сравнить их с лабораторными аналогами. Каждый новый образец будет подпитывать стремление к международной программе возвращения образцов, что поможет составить трехмерную "картину" распределения углерода на Луне.

