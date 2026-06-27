Зарядное устройство смартфона нагрелось: что нужно делать

Зарядные устройства для смартфона. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Зарядное устройство смартфона может нагреваться во время работы, и это не всегда означает поломку. Но если блок питания нагревается настолько, что к нему трудно прикоснуться, это уже может быть тревожным сигналом.

О том, когда нагрев зарядного устройства может стать угрозой, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Когда нагрев зарядного устройства является нормальным

При передаче электроэнергии часть энергии неизбежно теряется в виде тепла. Именно поэтому небольшой нагрев зарядного устройства считается нормальным явлением.

Ситуацию могут усугублять технологии быстрой зарядки. Чем выше ток, тем активнее нагреваются и смартфон, и блок питания.

Небольшое нагревание не должно вызывать беспокойства, если пользователь использует сертифицированный зарядный блок, подключенный к исправной электросети или внешнему аккумулятору. В то же время важно не оставлять телефон подключенным к зарядному устройству надолго после достижения 100%.

Что делать, если зарядное устройство сильно нагрелось

Тревогу должна вызывать ситуация, когда зарядное устройство становится действительно горячим — настолько, что к нему трудно прикоснуться. В таком случае нужно немедленно отключить устройство от питания, отсоединить кабель и проверить, нет ли запаха горелого пластика или дыма.

Сильный перегрев может свидетельствовать о внутреннем повреждении блока питания, проблемах в электросети или неисправности самого смартфона.

Если не отключить перегретое зарядное устройство вовремя, это может привести к плавлению компонентов. В худшем случае возможно возгорание, во время которого пластик будет выделять токсичные пары. Именно поэтому сильный нагрев блока питания не стоит игнорировать.

Почему зарядное устройство перегревается

Одна из возможных причин перегрева может скрываться внутри самого блока питания.

Дешевые безымянные адаптеры часто экономят на защитных схемах и корректном управлении током. Из-за этого они быстрее изнашиваются и не всегда могут безопасно согласовывать напряжение со смартфоном.

Дополнительную опасность создают поврежденные или некачественные кабели. Из-за них может возрастать электрическое сопротивление. В таком случае зарядное устройство пытается компенсировать потери, из-за чего увеличивается нагрузка и температура.

Также перегрев могут ускорять высокие температуры окружающей среды, прямые солнечные лучи или плохо вентилируемое помещение. В таких условиях смартфон и блок питания могут нагревать друг друга до критического уровня.

Если зарядное устройство перегревается, нужно прекратить его использование и попытаться выяснить причину. Стоит проверить кабель на наличие повреждений и убедиться, что розетка исправна. Также лучше выбирать сертифицированные зарядные аксессуары от известных производителей.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-C стал стандартным разъёмом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, однако сам по себе он не гарантирует быстрой зарядки. Один кабель может передавать 60-100 Вт, тогда как другой будет ограничивать устройство базовым питанием и заметно замедлять процесс зарядки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-C-кабель влияет не только на скорость зарядки, но и на передачу данных и стабильность питания устройств. Одинаковые на вид кабели могут иметь разные возможности, поэтому перед покупкой или уже после неё стоит проверить их реальные характеристики.