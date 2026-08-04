YouTube вскоре перестанет запускаться на миллионах старых Android-смартфонов

YouTube на экранах смартфонов. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Владельцы старых Android-смартфонов вскоре могут лишиться привычного способа просмотра видео на YouTube. Изменения коснутся устройств, которые больше не соответствуют минимальным требованиям сервисов Google.

О том, на каких Android-смартфонах перестанет работать приложение YouTube и что делать их владельцам, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Какие смартфоны потеряют доступ к приложению YouTube

Google постепенно прекращает поддержку устройств под управлением Android 6.0 Marshmallow. Уже в ближайшие недели официальное приложение YouTube может перестать нормально запускаться на таких смартфонах.

Причиной стало повышение минимальных требований для Google Play Services. С июля системные сервисы Google поддерживают только Android 7.0 и более новые версии.

Поскольку работа YouTube тесно связана с Google Play Services, изменения коснутся всех смартфонов и планшетов, которые остались на Android 6.0 и не могут обновиться до более новой версии.

Android 6 используют около 1,6% владельцев устройств на этой операционной системе. Это может соответствовать примерно 60 млн гаджетов.

При попытке открыть YouTube пользователи могут увидеть сообщение с предложением перейти к веб-версии сервиса через браузер.

Сам смартфон после прекращения поддержки не перестанет работать, а сохраненные на нем данные не исчезнут. Однако со временем несовместимыми с Android 6 могут стать и другие современные приложения.

Что делать владельцам старых устройств

Продолжить просмотр видео можно через браузер, открыв мобильную версию сайта YouTube. Подобный способ может помочь и в случае прекращения работы других приложений Google.

Прежде всего нужно проверить, доступно ли для смартфона официальное обновление операционной системы. Для этого следует открыть "Настройки", перейти в раздел "Система" и выбрать "Обновление программного обеспечения".

Если производитель выпустил Android 7.0 или более новую версию, её установка позволит продолжить пользоваться поддерживаемыми сервисами.

Если системных обновлений больше нет, долгосрочным решением станет переход на более современный смартфон. Новые модели Google и Samsung могут получать программную поддержку до семи лет, что позволяет дольше сохранять доступ к YouTube и другим сервисам.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны Xiaomi со старыми версиями Android могут и в дальнейшем включаться и выполнять основные задачи. В то же время из-за изменений в сервисах Google их функциональность постепенно ограничивается, что уже коснулось ряда устаревших моделей.

Также Новини.LIVE сообщали, что каждый Android-смартфон получает системные обновления и патчи безопасности только в течение определённого срока. После завершения официальной поддержки устройство продолжает работать, однако со временем становится менее защищённым от новых угроз.