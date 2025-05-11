До сих пор на службе — почему Windows XP остается актуальной в 2025 году

Операционная система Windows XP на экране компьютера. Фото: скриншот/YouTube

Microsoft прекратила поддержку Windows XP еще в 2014 году, однако за более чем десятилетие система так и не превратилась в "цифровое привидение". В 2025 году ее все еще можно увидеть в самых неожиданных местах — от заводских конвейеров до арт-инсталляций, а причины такого "долголетия" связаны и с экономикой, и с ностальгией, и с кибербезопасностью.

Об этом пишет GSMinfo.

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Почему Windows XP до сих пор используется в 2025 году

В индустриальных парках Германии и Японии до сих пор работают станки начала 2000-х, которые управляются ПО, жестко привязанным к Windows XP. Обновление ОС означало бы замену всего оборудования, поэтому на фабрике Shimizu в Осаке компьютеры переведены в режим только чтения и полностью отключены от интернета — такой "консервированный" подход минимизирует риск кибератак и позволяет сэкономить.

В медицинской сфере система тоже выжила: магнитно-резонансные томографы Siemens ImageMatrix образца 2003 года, которые до сих пор обслуживают клиники в Индии и Бразилии, требуют оригинальной ОС для точной калибровки. Альтернатива — покупка новых аппаратов минимум за 1,5-2 млн долларов, что для многих бюджетных больниц непосильно.

Банкоматы и платежные терминалы, в частности в Украине, часто работают на XP Embedded — версии для встроенных систем. Полная замена таких сетей стоила бы миллионы гривен, поэтому финансовые учреждения предпочитают откладывать модернизацию. То же самое касается и малого бизнеса: кассовые программы и бухгалтерские комплексы, написанные под "икспи", до сих пор безотказно выполняют свои задачи в кафе, магазинах и сервисных мастерских.

В школах, больницах и муниципальных службах действует правило "работает — не трогай". Переход на современные ОС требует не только средств на лицензии, но и обучение персонала, поэтому в некоторых отдаленных громадах компьютеры и сейчас загружают знакомый синий стартовый экран XP.

Парадоксально, но в 2025 году отдельные анонимные сообщества сознательно переходят на Windows XP из-за минимальной телеметрии. В отличие от Windows 10 или 11, которые требуют глубоких настроек для отключения сбора данных, XP по умолчанию ничего не отправляет в Microsoft.

Поэтому, несмотря на статус "пенсионера", Windows XP остается живой и нужной там, где модернизация стоит слишком дорого, а иногда — там, где ищут аутентичного опыта или стремятся к минимальному цифровому "надзору".

Напомним, Microsoft официально сообщила об изменении цвета "экрана смерти" в Windows — вместо привычного синего цвета пользователи увидят зеленый. Кроме изменения цвета, компания убрала иконку смайлика ":(" и QR-код, которые ранее помогали быстро идентифицировать проблему.

Также мы писали, что Microsoft призывает пользователей попрощаться с устаревшими устройствами, на которых установлена Windows 10, если те не поддерживают переход на Windows 11. Компания рекомендует либо обновить ОС, либо приобрести новый компьютер с поддержкой Windows 11 и функций на базе искусственного интеллекта Copilot+.