Все скрытые функции кнопок регулировки громкости на вашем Android-смартфоне

Кнопки регулировки громкости и смартфон. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Кнопки регулировки громкости на Android могут делать не только регулировать громкость. На некоторых смартфонах их можно использовать для фото, звонков, будильников, быстрого запуска функций и даже принудительной перезагрузки.

О скрытых возможностях кнопок громкости на Android пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Фото и видео без нажатия на экран

На многих Android-смартфонах кнопки громкости можно использовать в качестве спусковой кнопки камеры.

Достаточно открыть камеру и нажать одну из кнопок громкости, чтобы сделать фото.

На некоторых моделях, в частности Samsung Galaxy, в настройках камеры можно также включить запуск видеозаписи или управление зумом с помощью кнопок громкости.

Быстрое отключение звонка

Когда поступает входящий звонок, кнопка громкости может быстро отключить звук вызова. Это удобно, если телефон зазвонил в неподходящий момент, например во время встречи.

На некоторых смартфонах также можно настроить ответ на звонок с помощью кнопки увеличения громкости.

Управление будильником

Кнопки громкости можно использовать для управления будильником. В настройках приложения "Часы" можно выбрать, что именно будут делать эти кнопки — откладывать сигнал или выключать его.

Это удобнее, чем искать нужную кнопку на экране утром.

Запуск приложений и функций

Через настройки специальных возможностей кнопки громкости можно превратить в быстрый ярлык.

Например, нажатие и удерживание двух кнопок громкости может открывать нужное приложение или запускать отдельную функцию. Так же можно быстро включить увеличение экрана или другие инструменты доступности.

Принудительная перезагрузка

Если Android-смартфон завис и не реагирует на нажатия, кнопки громкости могут помочь принудительно его перезагрузить.

На устройствах Samsung для этого нужно одновременно удерживать боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости не менее семи секунд.

Этот способ стоит использовать только тогда, когда обычная перезагрузка не помогает.

Дополнительные возможности через приложения

Если встроенных функций недостаточно, возможности кнопок громкости можно расширить с помощью сторонних приложений.

Например, Button Mapper позволяет назначать на нажатие кнопок запуск программ, фонарик, системные действия или другие команды.

Некоторые приложения также позволяют переключать музыкальные треки с помощью кнопок громкости, даже когда экран заблокирован.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может выглядеть исправным, иметь целый экран и нормально включаться, но это не всегда означает, что им и дальше комфортно и безопасно пользоваться. Если устройство начало тормозить, давно не получает обновлений или имеет проблемы с батареей, стоит задуматься о замене.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на Android-смартфонах может появиться новый синий индикатор в верхней части экрана. Он будет уведомлять пользователя о том, что какое-то приложение в данный момент отслеживает его местонахождение.