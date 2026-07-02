Влагозащита не поможет: почему не стоит брать смартфон с собой в ванную комнату

Смартфон и умывальник. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Смартфон лучше не брать с собой в ванную комнату, даже если он имеет заявленную защиту от влаги. Высокая влажность, пар и перепады температуры могут повредить внутренние компоненты устройства.

О том, почему смартфон не стоит использовать в ванной комнате, пишет редакция Новини.LIVE.

Почему влагозащита не гарантирует полной безопасности

Многие пользователи считают, что современные смартфоны надежно защищены от воды и могут без последствий использоваться в ванной комнате. Однако даже устройства с высоким уровнем влагозащиты могут пострадать из-за условий, возникающих во время водных процедур.

Стандарт IP68 не гарантирует полную безопасность гаджета при регулярном использовании в помещениях с высокой влажностью и резкими перепадами температуры. Производители тестируют устройства в определенных условиях, которые не всегда соответствуют реальной эксплуатации.

В ванной комнате на внутренних элементах смартфона может образовываться конденсат. Именно он способен вызвать серьезные неисправности в работе устройства.

Риски становятся особенно высокими, когда смартфон уже имеет следы износа. Даже небольшие трещины, сколы или глубокие царапины могут ухудшить защиту корпуса.

Из-за этого влага легче проникает внутрь устройства.

Опасность представляет не только прямой контакт смартфона с водой. Перепады температуры могут приводить к образованию влаги на внутренних компонентах устройства.

Это негативно сказывается на работе электроники и может привести к неисправностям.

В результате пользователь рискует столкнуться с дорогостоящим ремонтом или полной потерей работоспособности смартфона. В некоторых случаях повреждения внутренних элементов бывают настолько серьезными, что восстановить устройство уже невозможно.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может выглядеть исправным, иметь целый экран и нормально включаться, но это не всегда означает, что им и дальше комфортно и безопасно пользоваться. Если устройство начало тормозить, давно не получает обновлений или имеет проблемы с батареей, стоит задуматься о замене.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Android-смартфонах может появиться новый синий индикатор в верхней части экрана. Он будет уведомлять пользователя о том, что какое-либо приложение в данный момент отслеживает его местонахождение.