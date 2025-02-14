Ученые из Оксфорда впервые осуществили телепортацию — как им это удалось

Квантовый компьютер Euro-Q-Exa. Фото: Sven Hoppe/Picture Alliance

Ученые из Оксфордского университета сделали значительный шаг к масштабному использованию квантовых вычислений, создав первый распределенный квантовый компьютер. С помощью фотонного сетевого интерфейса они объединили два отдельных квантовых процессора в единую полностью соединенную систему.

Об этом говорится на официальном сайте Оксфордского университета.

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Преодоление проблемы масштабирования

Одним из главных препятствий для развития квантовых вычислений является проблема масштабирования. Чтобы создать квантовый компьютер, способный кардинально изменить индустрию, нужно обрабатывать миллионы кубитов. Однако размещение такого количества процессоров в одном устройстве потребовало бы чрезвычайно большой машины.

Новый подход позволяет объединять небольшие квантовые устройства в единую сеть, распределяя вычисления между ними. Теоретически количество процессоров в такой сети может быть неограниченным.

Ранее ученым уже удавалось осуществить квантовую телепортацию состояний, однако это исследование впервые демонстрирует телепортацию логических элементов — базовых операций квантовых алгоритмов — через сетевое соединение.

По словам исследователей, это открытие может заложить основу для будущего "квантового интернета", где удаленные процессоры будут создавать чрезвычайно защищенную сеть для связи, вычислений и сенсорики.

Такой подход похож на работу классических суперкомпьютеров, которые состоят из большого количества меньших вычислительных узлов, работающих вместе. Это позволяет избежать технических трудностей, связанных с увеличением количества кубитов в пределах одного устройства, и сохранить их квантовые свойства, необходимые для точных и стабильных вычислений.

Чтобы проверить эффективность нового подхода, исследователи реализовали алгоритм Гровера — квантовый метод поиска, который значительно быстрее находит нужный элемент в большой неструктурированной базе данных. Успешное выполнение алгоритма дало понять, что распределенный подход позволяет расширить границы квантовых вычислений.

Это может поспособствовать созданию в будущем высокопроизводительных квантовых компьютеров, которые смогут выполнять задачи, на которые бы квантовым суперкомпьютерам понадобились годы, за считанные минуты.

Напомним, вокруг разговоров о путешествиях во времени всегда возникает главное правило — никогда не менять будущее, которое также трактуют как "парадокс убитого дедушки". Один из физиков смог развенчать этот парадокс и доказать, что путешествия во времени могут стать реальными.

Также мы писали, что ученые на Большом адронном коллайдере воссоздали условия, которые существовали во время Большого взрыва. В ходе одного из экспериментов они смогли обнаружить намеки на существование антиматерии.