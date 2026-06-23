В Танзании установят "монолит Судного дня" до конца года

Концепт монолита для записи и хранения данных о состоянии планеты. Фото: Rouser Lab. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Проект Earth's Black Box на протяжении нескольких лет выглядел скорее как громкая идея, чем как реальный объект. Теперь его авторы заявляют, что монолитное устройство уже готовят к установке в отдалённой части Тасмании.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gizmodo.

Что такое Earth's Black Box

Австралийская некоммерческая организация Rouser Lab представила идею Earth's Black Box почти пять лет назад. Устройство задумывалось как аналог бортового самописца, который должен документировать путь человечества к экологическому разрушению.

Теперь создатели проекта заявляют, что установят свой "трекер судного дня" в Тасмании до конца года. По данным The Guardian, в настоящее время ведется сборка деталей. Rouser Lab планирует установить устройство в декабре на окраине отдаленного тасманийского аэродрома.

Earth's Black Box будет иметь длину 16 метров и высоту 4 метра. Конструкция будет изготовлена из армированной стали и бетона.

Монолит Earth's Black Box. Фото: Rouser Lab

На сайте Rouser Lab указано, что монолит проектируется таким образом, чтобы выдерживать возможные угрозы, в частности циклон, землетрясение, пожар, наводнение или атаку. Крышу оснастят 36 солнечными панелями, защищёнными слоями закалённого стекла. Они будут питать внутренние накопители, на которых будут храниться данные о состоянии планеты.

Какие данные будет записывать устройство

Earth's Black Box должен хранить наборы данных, измерения и взаимодействия, связанные со "здоровьем" планеты.

Информация будет поступать от космических агентств, метеорологических служб и университетов. Данные будут постоянно передаваться на устройство через интернет и формировать Earth's Vital Index.

На сайте проекта поясняют, что цель устройства — создать объективную хронику событий, которые могут привести планету к упадку, сохранить ответственность для будущих поколений и побудить к срочным действиям.

Для кого создают "черный ящик" Земли

Rouser Lab представляет сценарий, в котором будущие цивилизации смогут изучить данные из Earth's Black Box и не повторить ошибки предшественников.

Организация также работает над другим проектом — Climate S.O.S. Его идея заключается в создании 50-метрового "технообелиска" с радиотелескопом, который будет передавать сигнал бедствия в космос в надежде, что инопланетная цивилизация сможет спасти человечество от климатического коллапса.

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