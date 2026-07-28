Удалили фото, но память не освободилась: что нужно сделать на Android

Внутренняя память Android-смартфона, смартфон на столе. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

После удаления сотен фотографий и видео объем свободной памяти на Android-смартфоне иногда практически не меняется. Причина может крыться в особенностях работы приложений, из-за которых файлы еще некоторое время остаются на устройстве.

О том, что нужно сделать для полной очистки памяти смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Blikk.

Почему удаленные файлы продолжают занимать память

На Android нет единой корзины, куда попадают все удаленные данные. Google Фото, стандартная галерея, файловый менеджер и другие приложения имеют собственные разделы для временного хранения файлов.

Из-за этого фотография или видео могут исчезнуть из основной галереи, но ещё несколько недель оставаться во внутренней памяти смартфона.

Прежде всего нужно проверить корзину в Google Фото. Для этого следует открыть приложение, перейти в раздел "Библиотека" или "Коллекции", выбрать "Корзина" и удалить её содержимое.

Фотографии и видео могут храниться там до 60 дней. Все это время они продолжают занимать место, если их не удалить вручную.

На смартфонах Samsung также есть отдельная корзина в стандартном приложении "Галерея". Удаленные материалы могут оставаться в ней в течение 30 дней.

Стоит также проверить файловый менеджер. Например, приложение Files от Google хранит в собственной корзине удаленные документы, загрузки, PDF-файлы и другие данные.

После очистки всех этих разделов файлы окончательно исчезают с устройства, а занятая ими память становится доступной для новых фотографий, видео и приложений.

Как избежать повторного переполнения памяти

Чтобы не очищать корзины вручную каждый раз, можно воспользоваться функцией "Умное хранилище". Она автоматически удаляет со смартфона фотографии и видео, резервные копии которых уже загружены в облачное хранилище.

Перед активацией функции важно убедиться, что синхронизация завершилась, а нужные материалы действительно доступны в Google Фото или другом облачном сервисе.

Если смартфон постоянно предупреждает о нехватке места или начал работать медленнее, стоит регулярно проверять корзины во всех приложениях, через которые удаляются файлы.

Ранее Новини.LIVE писали, что со временем смартфон может терять производительность из-за активного ежедневного использования. На производительность влияют ненужные приложения, нехватка свободного места, накопленный кэш и устаревшее программное обеспечение.

Также Новини.LIVE рассказывали, что хранилище Android-смартфона постепенно заполняется временными файлами, кэшем, фотографиями, видео и другими данными. Часть этого содержимого попадает в раздел "Прочее", который может занимать значительный объем памяти и не имеет отдельной кнопки для полной очистки.