Опасный фишинг через Gmail — как мошенники обходят защиту Google

Почтовый сервис Gmail на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Пользователи Gmail сообщают о новой мошеннической рассылке, которая проходит аутентификацию Google и выглядит вполне легитимно. Письмо происходит с адреса no-reply@accounts.google.com, не вызывает предупреждений в Gmail и ведет на страницу в Google Sites, созданную для похищения учетных данных.

Об этом пишет Android Authority.

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Разработчик Ник Джонсон рассказал, что получил именно такое письмо и исследовал схему. Мошенники регистрируют отдельный домен, создают Google-аккаунт, а затем генерируют собственное приложение OAuth и называют его полным текстом фишингового письма. После этого они позволяют своему аккаунту отправлять уведомления безопасности от имени Google — система подписывает такие сообщения как accounts.google.com, поэтому Gmail не маркирует их опасными. Далее письмо перенаправляется потенциальным жертвам вместе со ссылкой на поддельную страницу поддержки в Google Sites. Нажав кнопки "Просмотреть дело" или "Отправить документы", пользователь переходит на фальшивую форму входа, где и оставляет свои учетные данные.

The first thing to note is that this is a valid, signed email - it really was sent from no-reply@google.com. It passes the DKIM signature check, and GMail displays it without any warnings - it even puts it in the same conversation as other, legitimate security alerts. pic.twitter.com/GxlFR6ccLG — nick.eth (@nicksdjohnson) April 16, 2025

Джонсон подал баг-репорт, однако сначала получил ответ, что подобное поведение "ожидаемое". Лишь позже Google сообщила, что таки устранит проблему — компания пообещала закрыть возможность подписывать письма, созданные подобным образом, и ограничить использование скриптов и встроенных элементов на Google Sites.

Несмотря на то, что исправления уже в пути, эксперты советуют оставаться бдительными: внимательно проверять адрес отправителя, не вводить пароли на страницах, открытых по ссылкам из писем, и пользоваться двухфакторной аутентификацией. Аналогичные атаки уже фиксировались в конце прошлого года, когда мошенники подделывали письма от Google и даже совершали звонки с подмененной идентификацией.

Напомним, что искусственный интеллект представляет угрозу для таких сервисов электронной почты, как Gmail, Outlook и Apple Mail. Эксперты предупреждают, что пользователи могут натолкнуться на новый вид фишинговых атак, созданных с помощью больших языковых моделей.

Также мы писали, что электронная почта безусловно является одним из самых удобных способов официального общения. Иногда важные письма можно потерять, но существует много способов их восстановить, если пользуетесь Gmail.