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Главная Технологии Солнечные панели заменит пленка, тоньше волоса: как она будет вырабатывать электроэнергию

Солнечные панели заменит пленка, тоньше волоса: как она будет вырабатывать электроэнергию

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 10:34
В MIT создали солнечную пленку, которая в 100 раз легче обычных панелей
Установка солнечных панелей, солнечные панели. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Массачусетском технологическом институте создали ультратонкую солнечную пленку, которую можно наносить практически на любую поверхность. Разработка значительно легче традиционных панелей и отличается высокой эффективностью в соотношении вырабатываемой энергии к собственному весу.

О том, как работает новая солнечная пленка и где её можно использовать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Главред".

Чем солнечная пленка отличается от обычных панелей

Главной особенностью разработки стала ее минимальная толщина. Новый фотоэлемент тоньше человеческого волоса и не требует стекла или тяжелых алюминиевых рам.

По словам исследователей, такая пленка почти в 100 раз легче традиционных солнечных панелей.

При этом она может генерировать до 18 раз больше энергии в пересчете на единицу собственного веса.

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Как изготавливают ультратонкие солнечные элементы

Для производства новой системы используют специальные электронные чернила, в которых полупроводниковые материалы находятся в жидком состоянии.

Слой фотоэлемента наносят на временную основу методом, похожим на трафаретную печать.

После этого сверхтонкую солнечную пленку отделяют от основы и закрепляют на прочной тканевой или пластиковой подложке.

Сколько энергии вырабатывает солнечная пленка

В ходе лабораторных испытаний сама по себе пленка вырабатывала до 730 Вт на килограмм.

После крепления к сверхпрочной ткани Dyneema показатель составил около 370 Вт на килограмм.

Для сравнения: традиционные солнечные батареи вырабатывают примерно 20 Вт на килограмм.

Где можно использовать гибкие солнечные батареи

Благодаря небольшому весу и мобильности солнечную пленку предлагают наносить на туристические палатки, рюкзаки, паруса лодок, кузова автомобилей и крылья беспилотников.

Эта разработка также может оказаться полезной в районах стихийных бедствий, где необходимо быстро обеспечить автономное электроснабжение.

В случае успешного масштабирования производства источником электроэнергии смогут стать различные повседневные поверхности.

Ранее Новини.LIVE писали, что тандемные солнечные элементы могут превосходить традиционные панели по эффективности, однако их массовое производство затруднялось из-за использования редких материалов. Ученые нашли более доступную альтернативу, способную облегчить масштабирование этой технологии.

Также Новини.LIVE рассказывали, что при выборе солнечной электростанции важно учитывать не только производителя и мощность панелей. На её эффективность также влияют регион, количество солнечных дней, наклон крыши и наличие затенения рядом с домом.

солнечные панели зеленая энергетика новые технологии
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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