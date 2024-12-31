Лучшие защищенные смартфоны — какую модель выбрать военному в 2025 году

Защищенный смартфон под водой. Фото: Doogee

Защищенные смартфоны обычно выбирают военные или те, кому нужно долговечное, функциональное и надежное устройство в экстремальных условиях. Такие гаджеты созданы для того, чтобы выполнять задачи пользователя в любых условиях, будь то работа на строительной площадке или активный вид отдыха.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой защищенный смартфон купить в 2025 году.

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Ulefone Armor x31 Pro

Ulefone Armor X31 Pro оснащен 6,56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 800 нит, защитой Gorilla Glass 5.

Цены и характеристики Ulefone Armor x31 Pro. Фото: ek.ua

На передней панели установлена 16-Мп камера. Он работает на процессоре Dimensity 6300, имеет 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, которую можно расширить до 2 Тб с помощью карты microSD. Смартфон работает на Android 14. На задней панели расположен круглый блок камер, включающий три объектива:

64 Мп основной (Sony IMX682);

25 Мп ночного видения (Sony IMX550);

2 Мп макро.

Также на задней панели расположены две инфракрасные светодиодные подсветки, обычная светодиодная вспышка и так называемый независимый яркий фонарик, который имеет максимальную яркость 120 люмен, может быстро включаться и выключаться с помощью настраиваемой кнопки корпуса, расположенной на левой стороне.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, NFC, ИК-передатчиком, боковым сканером отпечатков пальцев, сертификацией MIL-STD-810H и степенью защиты IP68/69K.

В Украине Ulefone Armor x31 Pro стоит от 7 499 грн.

Doogee V40 Pro

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 в паре с 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти.

Цены и характеристики Doogee V40 Pro. Фото: ek.ua

Устройство оснащено экраном 6,78 дюйма с IPS-матрицей и разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. На тыльной панели смартфона расположен еще один дисплей, отображающий заряд аккумулятора, время и дату.

Поддерживаются некоторые функции искусственного интеллекта и присутствует разумный помощник. Фронтальная камера устройства имеет разрешение 32 Мп, а основной блок камер представлен следующими модулями:

200 Мп — основной;

20 Мп — в составе ночной камеры ночного видения;

8 Мп — сверхшироугольный;

8 Мп — для съемки с трехкратным оптическим зумом.

Телефон обладает аккумулятором емкостью 8680 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, присутствует сканер отпечатков пальцев и чип NFC. Устройство защищено по стандарту IP68 от пыли и воды.

Цены на Doogee V40 Pro начинаются от 14 349 грн.

AGM G2 Guardian

Одной из функций, отличающих смартфон среди других, является наличие дальнозоркого тепловизора. Он работает на базе процессора Qualcomm QCM6490 в паре с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти. Также поддерживаются карты расширения памяти microSD до 512 Гб.

Цены и характеристики AGM G2 Guardian. Фото: ek.ua

Устройство оснащено 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Блок камер насчитывает следующие модули:

108 Мп — основной;

2 Мп — для макросъемки;

20 Мп — инфракрасная камера ночного видения, имеющая тепловизионный диапазон 500 метров.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 7000 мАч, громкие динамики и защищен по уровню защиты IP68 и IP69K и одним из новейших военных стандартов защиты MIL-STD-810G.

Цены на AGM G2 Guardian начинаются от 37 999 грн.

Напомним, когда-то защищенные смартфоны были больше похожи на кирпич, чем на технологическое устройство. С годами технический прогресс вывел на рынки модели, способные конкурировать с современными привычными устройствами.

Также мы писали, что среди военных растет спрос на защищенные смартфоны. Сегодня на рынке представлены модели, которые могут предложить пользователю много интересного.