Какую функцию Android стоит отключить, чтобы смартфон перестал разряжаться ночью

Смартфон на столе, смартфон на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Даже новый Android-смартфон может заметно терять заряд ночью, хотя экран выключен и устройством никто не пользуется. Причиной иногда становится одна фоновая функция, которая постоянно ищет беспроводные сигналы поблизости.

О том, какая настройка Android может ускорять разрядку смартфона ночью, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Какая функция Android может расходовать заряд ночью

Редактор MakeUseOf столкнулся с проблемой на Google Pixel 10 Pro, который за ночь терял заряд без активного использования. После нескольких недель поисков он обратил внимание на функцию "Более точное определение местоположения".

Она помогает смартфону быстрее и точнее определять координаты, используя не только GPS, но и ближайшие сети Wi-Fi, Bluetooth-маяки и данные мобильных вышек.

Благодаря этому Google Maps, Uber, сервисы доставки и другие приложения могут быстрее определять местоположение пользователя даже при слабом сигнале GPS.

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В то же время смартфон регулярно сканирует пространство вокруг в поисках Wi-Fi-сетей, Bluetooth-устройств и других беспроводных сигналов. Такие фоновые процессы требуют дополнительной энергии.

Он отключил эту функцию на несколько дней. После этого смартфон перестал постоянно искать дополнительные сигналы для уточнения координат, фоновая активность снизилась, а батарея стала медленнее разряжаться ночью.

Как отключить точное определение местоположения

Для этого нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Местоположение", а затем открыть "Геолокация".

Далее следует перейти к пункту "Точная геолокация" и отключить параметр "Повысить точность геолокации".

Кому не стоит отключать эту функцию

Полностью отказываться от "Точной геолокации" не всегда целесообразно. После её отключения смартфон в большей степени зависит от обычного GPS, поэтому точность определения координат может снизиться.

На открытой местности разница почти незаметна, однако в зданиях, торговых центрах, офисах или подземных паркингах смартфону может потребоваться больше времени для определения местоположения.

Google Maps также может дольше определять координаты перед началом маршрута, а погодные сервисы — показывать информацию для соседнего района.

Ранее Новини.LIVE писали, что быстрая зарядка сама по себе не обязательно является главной угрозой для аккумулятора смартфона. Современные системы управления питанием помогают снизить риски, тогда как отдельные повседневные привычки могут сильнее влиять на состояние батареи.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ночная зарядка смартфона уже не настолько опасна для аккумулятора, как считалось ранее. Современные механизмы управления питанием изменили подход к зарядке и сделали часть старых рекомендаций неактуальной.