Яку функцію Android варто вимкнути, щоб смартфон перестав втрачати заряд вночі

Смартфон на столі, смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Навіть новий Android-смартфон може помітно втрачати заряд уночі, хоча екран вимкнений і пристроєм ніхто не користується. Причиною іноді стає одна фонова функція, яка постійно шукає бездротові сигнали навколо.

Про те, яке налаштування Android може прискорювати розряджання смартфона вночі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Яка функція Android може витрачати заряд уночі

Редактор MakeUseOf зіткнувся з проблемою на Google Pixel 10 Pro, який за ніч втрачав заряд без активного використання. Після кількох тижнів пошуків він звернув увагу на функцію "Більш точне визначення місцезнаходження".

Вона допомагає смартфону швидше й точніше визначати координати, використовуючи не лише GPS, а й найближчі мережі Wi-Fi, Bluetooth-маяки та дані мобільних вишок.

Завдяки цьому Google Maps, Uber, сервіси доставки та інші застосунки можуть швидше визначати місцезнаходження користувача навіть за слабкого сигналу GPS.

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Водночас смартфон регулярно сканує простір навколо в пошуках Wi-Fi-мереж, Bluetooth-пристроїв та інших бездротових сигналів. Такі фонові процеси потребують додаткової енергії.

Він вимкнув функцію на кілька днів. Після цього смартфон перестав постійно шукати додаткові сигнали для уточнення координат, фонова активність знизилася, а батарея почала повільніше розряджатися вночі.

Як вимкнути точніше визначення місцезнаходження

Для цього потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Місцезнаходження", а потім відкрити "Геолокація".

Далі слід перейти до пункту "Точна геолокація" та вимкнути параметр "Покращити точність геолокації".

Кому не варто вимикати цю функцію

Повністю відмовлятися від "Точної геолокації" не завжди доцільно. Після її деактивації смартфон сильніше залежить від звичайного GPS, тому точність визначення координат може знизитися.

На відкритій місцевості різниця майже непомітна, однак у будівлях, торгових центрах, офісах або підземних паркінгах смартфону може знадобитися більше часу для визначення місцезнаходження.

Google Maps також може довше визначати координати перед початком маршруту, а погодні сервіси — показувати інформацію для сусіднього району.

Раніше Новини.LIVE писали, що швидке заряджання саме по собі не обов'язково є головною загрозою для акумулятора смартфона. Сучасні системи керування живленням допомагають зменшити ризики, тоді як окремі повсякденні звички можуть сильніше впливати на стан батареї.

Також Новини.LIVE розповідали, що нічне заряджання смартфона вже не настільки небезпечне для акумулятора, як вважалося раніше. Сучасні механізми керування живленням змінили підхід до заряджання та зробили частину старих рекомендацій неактуальною.