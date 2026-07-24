Сказали что-то вслух и увидели рекламу: действительно ли смартфон вас подслушивает

Люди со смартфонами. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Многие пользователи замечали странное совпадение: стоит только обсудить какой-то товар или услугу, как вскоре в соцсетях появляется похожая реклама. Из-за этого может показаться, что смартфон постоянно записывает разговоры владельца.

О том, действительно ли смартфоны подслушивают пользователей и откуда берется персонализированная реклама, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Записывает ли смартфон разговоры пользователя

Ведущий NewsIT Лаврентиу Матаке утверждает, что смартфоны не прослушивают все разговоры постоянно.

По его словам, непрерывная запись звука и передача данных потребовали бы значительных ресурсов, из-за чего телефон быстрее расходовал бы заряд батареи и мобильный трафик.

В то же время отдельные приложения могут получать доступ к микрофону, если пользователь сам предоставил им соответствующее разрешение.

Читайте также:

Смартфоны и онлайн-сервисы собирают информацию о поисковых запросах, просмотренных видео, посещенных сайтах, покупках и местах, где бывает пользователь. На основе этих данных рекламные системы формируют цифровой профиль и определяют, какие товары или услуги могут заинтересовать человека.

Например, после поиска информации об отдыхе пользователю могут начать показывать объявления с предложениями жилья, авиабилетов и туристических услуг.

Иногда реклама совпадает с недавним разговором из-за того, что человек или кто-то рядом уже искал похожую информацию или посещал соответствующие сайты.

Какие данные собирают приложения

При регистрации в онлайн-сервисах пользователи соглашаются с условиями использования и могут разрешать приложениям доступ к различным функциям смартфона. Среди них могут быть геолокация, контакты, история поиска, фотографии и микрофон.

В то же время далеко не каждому приложению нужны все эти разрешения для нормальной работы. Поэтому стоит периодически проверять, к каким данным имеют доступ установленные программы.

Как ограничить персонализированную рекламу

Пользователь может сбросить рекламный идентификатор или запретить отдельным платформам отслеживать активность для персонализации объявлений.

Также в настройках смартфона можно просмотреть разрешения каждого приложения и отключить доступ к микрофону, геолокации, контактам или другим данным, если они не нужны.

После ограничения отслеживания часть приложений может работать иначе или потерять отдельные функции, однако пользователь самостоятельно решает, какими данными готов делиться.

Ранее Новини.LIVE писали, что появление рекламы после разговора об определенном товаре может создавать впечатление, будто смартфон подслушивает владельца. В то же время доказательств массового прослушивания нет, а рекламные алгоритмы способны достаточно точно определять интересы пользователя по его действиям в интернете.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие люди не перезагружают смартфоны в течение нескольких недель или даже месяцев. Периодический перезапуск устройства может помочь устранить мелкие сбои и улучшить стабильность работы системы.