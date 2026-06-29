Сколько стоят зарядные станции EcoFlow, когда нет отключений света

Зарядная станция EcoFlow и свеча в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Зарядные станции EcoFlow летом 2026 года подешевели после зимних пиков. В отсутствие массовых отключений света цены на популярные модели находятся на одном из самых низких уровней с начала года.

О том, сколько стоят зарядные станции EcoFlow летом, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

Почему цены на EcoFlow меняются

Стоимость зарядных станций EcoFlow динамично колеблется. Наивысшей она становится в периоды, когда применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Цены растут и после вражеских обстрелов, которые приводят к более длительным отключениям света.

Летом 2026 года цены на зарядные станции существенно снизились после зимних пиков. Сейчас, когда нет массовых отключений электроэнергии, стоимость EcoFlow находится едва ли не на самом низком уровне с начала 2026 года.

Сколько стоит EcoFlow RIVER 2

Одной из самых доступных по цене моделей является EcoFlow RIVER 2. Сейчас средняя стоимость этой зарядной станции составляет 11 200 грн.

Средняя цена зарядной станции EcoFlow RIVER 2. Фото: скриншот

Динамика цен показывает, что стоимость активно росла с осени прошлого года, а пика достигла в январе.

Сколько стоит EcoFlow RIVER 2 Max

Более продвинутая модель EcoFlow RIVER 2 Max стоит от 16 889 грн и выше. Средняя стоимость этой модели сейчас составляет 19 865 грн.

Средняя цена зарядной станции EcoFlow RIVER 2 Max. Фото: скриншот

Для сравнения: в январе этого года EcoFlow RIVER 2 Max стоила 32 800 грн.

Учитывая динамику цен, зарядные станции дешевеют в периоды, когда нет массовых отключений света. Зато во время критически длительных отключений электроэнергии спрос растет, а вместе с ним повышается и стоимость устройств.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядная станция может работать годами, если не допускать трех грубых ошибок при эксплуатации. Чаще всего аккумулятор "умирает" не из-за бренда или качества модели, а из-за повседневных привычек пользователей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что длительные отключения электроэнергии в Украине заставляют владельцев портативных зарядных станций чаще искать альтернативы обычной розетке. Когда свет появляется ненадолго, батарея не всегда успевает полностью зарядиться, поэтому возникает вопрос, можно ли безопасно питать станцию от другой станции или генератора и как избежать лишних потерь и рисков.