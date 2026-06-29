Сколько электроэнергии потребляет зарядка, к которой не подключен телефон

Зарядное устройство в розетке и в руках. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Зарядное устройство потребляет электроэнергию даже тогда, когда к нему не подключен смартфон. Речь идет о небольшом расходе, но в доме, где много зарядных устройств, это может постепенно сказываться на счетах за электричество.

О том, расходует ли зарядное устройство электроэнергию без телефона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

Потребляет ли зарядное устройство электроэнергию без смартфона

Да, зарядное устройство потребляет электроэнергию, когда остается подключенным к розетке, даже если телефон не заряжается. Такое потребление обычно называют standby power — энергией в режиме ожидания.

Трансформаторы и электронные компоненты зарядного устройства остаются активными, пока адаптер подключен к сети. Именно это позволяет ему сразу же начать зарядку, когда к нему подключают устройство.

Сколько электроэнергии потребляет зарядное устройство

Зарядные устройства нельзя назвать крупными потребителями электроэнергии. В режиме ожидания одно зарядное устройство обычно потребляет примерно от 0,1 до 0,5 Вт. В сутки это составляет от 2 до 24 Вт-ч.

Для одного адаптера такой расход почти незаметен, но он может накапливаться, если зарядные устройства есть во многих комнатах.

Оставленное в розетке зарядное устройство действительно может увеличить расходы на электроэнергию, но незначительно. В зависимости от страны одно зарядное устройство в режиме ожидания может добавить к годовому счету от 50 центов до 4 долларов.

При этом учитывать нужно не только зарядное устройство для смартфона, но и адаптеры для планшетов, портативных игровых консолей и других устройств.

Как сократить расходы на зарядные устройства

Не все зарядные устройства одинаковы, и некачественные модели могут потреблять больше энергии, когда просто остаются в розетке. Чтобы сократить расходы, стоит выбирать энергоэффективное зарядное устройство, которое может одновременно работать с несколькими гаджетами.

Еще один вариант — подключать зарядные устройства к "умным" розеткам, которые можно дистанционно отключать через приложение на смартфоне.

Зарядные устройства следует регулярно проверять на износ, плохие контакты и перегрев. Если адаптер работает нестабильно или нагревается, его лучше заменить.

Самый простой способ полностью прекратить потребление электроэнергии — вытаскивать зарядное устройство из розетки, когда оно не используется.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядное устройство смартфона может нагреваться во время работы, и это не всегда означает поломку. Однако если блок питания становится настолько горячим, что к нему трудно прикоснуться, это уже может быть опасным сигналом и поводом прекратить использование адаптера.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядное устройство, которое постоянно остается в розетке, кажется мелочью, ведь им пользуются каждый день. Однако электрики советуют пересмотреть эту привычку: даже без подключенного телефона зарядное устройство может немного потреблять энергию, быстрее изнашиваться и в некоторых случаях создавать риск перегрева.