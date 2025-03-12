Хакеры из Северной Кореи загрузили шпионское приложение в Google Play — что известно

Вывеска с логотипом операционной системы Android. Фото: Joan Cros/NurPhoto

Группа киберпреступников, связанная с властями Северной Кореи, разместила шпионское приложение для Android в магазине Google Play. Они смогли обмануть определенное количество пользователей, заставив их загрузить это программное обеспечение.

Об этом рассказывает TechCrunch.

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В исследовании, опубликованном в среду, 12 марта, и предоставленном TechCrunch эксклюзивно заранее, компания по кибербезопасности Lookout описывает кампанию по кибершпионажу, в которой фигурирует несколько образцов Android-вредителя, которому компания дала название KoSpy. По оценкам специалистов, с "высокой степенью уверенности" это шпионское ПО разработано северокорейскими властями.

По данным Lookout, по крайней мере одно из этих вредоносных приложений некоторое время было доступно в Google Play и, согласно сохраненным данным о странице приложения, имело более 10 загрузок. В отчете компания приводит снимок экрана страницы приложения из официального магазина Android.

Злонамеренное приложение в Google Play от киберпреступников из Северной Кореи. Фото: Lookout

В последние годы хакеры из Северной Кореи часто попадали в заголовки из-за масштабных похищений криптовалют, таких как недавнее похищение примерно 1,4 млрд долларов в Ethereum с биржи Bybit, что, по предположениям, могло быть направлено на поддержку запрещенной ядерной программы страны. Однако в данном случае, как утверждают в Lookout, речь идет о шпионской операции, что подтверждается функционалом обнаруженных вредоносных приложений.

"В архивной версии Google Play мы обнаружили приложение File Manager, которое на самом деле является северокорейским шпионским ПО", — говорится в исследовании Lookout.

Неизвестно, какую конечную цель преследовала эта кибератака, однако Кристоф Хебайзен, директор по исследованиям безопасности Lookout, в комментарии TechCrunch предположил, что небольшое количество загрузок свидетельствует о вероятной нацеленности на конкретных людей.

По данным Lookout, KoSpy собирает большое количество конфиденциальных данных, в частности:

SMS-сообщения;

журналы вызовов;

информацию о геолокации;

файлы и папки на устройстве;

введенные пользователем нажатия клавиш;

данные о подключенных сетях Wi-Fi;

список установленных приложений.

Также KoSpy способен делать аудиозаписи, фотографировать с камер смартфона и делать снимки экрана.

Кроме того, Lookout обнаружила, что KoSpy для получения начальных конфигураций использовал Firestore — облачную базу данных на инфраструктуре Google Cloud.

Представитель Google Эд Фернандес подтвердил TechCrunch, что Lookout поделилась с Google своим отчетом, после чего все обнаруженные приложения были удалены из Play, а проекты в Firebase были деактивированы, включая версию KoSpy, которая была в Google Play.

Напомним, популярные расширения для браузера Chrome были взломаны хакерами. Они загрузили злонамеренные обновления, в результате чего под угрозой оказались более 3 млн пользователей.

Также мы писали, что в чипах Bluetooth, которые используют в миллиардах устройств во всем мире, нашли скрытый код. Эксперты считают, что он может использоваться злоумышленниками для проникновения в эти устройства.