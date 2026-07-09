Поддельные зарядные устройства: как распознать без специальных приборов

Зарядные устройства. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Поддельное зарядное устройство может оказаться не просто некачественным аксессуаром, а реальной опасностью. Такое зарядное устройство способно повредить смартфон, вызвать поражение электрическим током или даже стать причиной пожара.

О том, как проверить зарядное устройство на подделку без специальных приборов, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Используйте совместимое зарядное устройство

Необязательно покупать зарядное устройство непосредственно у производителя смартфона. Однако важно, чтобы адаптер был совместим с конкретным устройством.

Использование зарядного устройства с несоответствующим напряжением может повредить телефон, а в некоторых случаях — существенно сократить срок его службы.

Проверьте упаковку и инструкцию

Один из способов, с помощью которого производители подделок экономят на товаре — отсутствие нормальной упаковки и инструкций.

Если зарядное устройство покупают онлайн, оно должно поставляться в фирменной упаковке с инструкцией.

Также стоит обратить внимание на качество печати. В оригинальных товарах не должно быть размытого текста или пикселизированных логотипов.

Не доверяйте только знакам сертификации

На упаковке могут быть знаки качества, в частности CE для Европы или FCC для США. Они должны подтверждать соответствие продукта стандартам безопасности.

Однако мошенники могут подделывать такие маркировки, поэтому не стоит ориентироваться только на них. Дополнительно нужно проверить, есть ли подробные инструкции по безопасности и эксплуатации.

Осмотрите штыри вилки

Перед подключением зарядного устройства к розетке стоит осмотреть штыри вилки.

Они не должны быть слишком длинными или слишком короткими, ведь это может создать проблемы с подключением.

Также нужно обратить внимание на поверхность штырей. У подлинных зарядных устройств она должна быть матовой, без царапин или излишнего блеска.

Обратите внимание на вес зарядного устройства

Поддельные зарядные устройства часто значительно легче оригинальных. Причина в том, что внутри них могут отсутствовать важные компоненты, в частности предохранитель.

Оригинальные зарядные устройства обычно весят от 56 до 113 граммов. Если адаптер кажется слишком лёгким, это может стать поводом усомниться в его подлинности.

Проверьте кабель на наличие повреждений

Изношенные или поддельные кабели также могут быть опасны. Главный признак неисправности — оголенные провода.

Также стоит обратить внимание на длину кабеля. Оригинальный кабель Apple Lightning имеет длину 1 м, а стандартные USB-C-кабели Samsung — около 1,5 м.

Если кабель короче или имеет плохо закрепленные контакты, это может свидетельствовать о подделке.

Избегайте контакта с водой

Зарядные устройства и кабели не должны контактировать с влагой. Даже конденсат или пот могут повлиять на их работу.

Если зарядное устройство намокло, лучше заменить его, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядка смартфона кажется привычным действием, однако даже в этом процессе есть нюансы. В частности, пользователям стоит учитывать, что подключать первым — телефон к кабелю или зарядное устройство к розетке.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пользователи годами оставляют зарядные устройства в розетке и беспокоятся, что они постоянно "накручивают" электроэнергию. На самом деле современные адаптеры в режиме ожидания потребляют настолько мало энергии, что это практически не влияет на счет за электричество.