Как ускорить любой смартфон без затрат — проверенные способы оптимизации

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Медленный смартфон выбивает из ритма: мы пользуемся им для общения, работы, навигации, покупок и банкинга, поэтому задержки сразу бьют по производительности и настроению. Хорошая новость — большинство проблем с быстродействием можно устранить самостоятельно, без сервиса и затрат.

Об этом пишет NV.

Реклама

Читайте также:

Что замедляет смартфон и как вернуть скорость без затрат

Даже относительно "свежие" телефоны могут начать зависать, медленно открывать программы и вяло реагировать на команды. Причин немало: переполненная память, фоновые процессы, устаревшее ПО, избыток приложений или банальное игнорирование обновлений. Важно помнить, что когда свободное пространство заканчивается, система переходит к виртуальной памяти — и это заметно замедляет работу.

Очистите память — не только фото, но и кэш. Кроме удаления снимков и видео, обратите внимание на кэш приложений, временные файлы и "хвосты" после деинсталляций. В "Настройках" откройте "Хранилище", просмотрите "прожорливые" программы и очистите кэш вручную или через встроенные инструменты оптимизации.

Избавьтесь от лишних приложений. Чем больше программ — тем больше фоновых процессов и уведомлений. Удалите то, чем редко пользуетесь. Сомневаетесь — временно отключите приложение и проверьте, стало ли лучше.

Проверьте фоновую активность. В разделах батареи или мобильных данных посмотрите, какие приложения потребляют ресурсы за кадром. Ограничьте их работу в фоне — так вы и ускорите систему, и сэкономите заряд.

Обновите программное обеспечение. Производители регулярно исправляют баги и оптимизируют работу. Проверьте наличие обновлений ОС и приложений и установите их.

Уменьшите анимации и эффекты. Красивые переходы и прозрачности нагружают систему. В "Параметрах разработчика" уменьшите или отключите анимации — на более старых моделях это дает ощутимый прирост скорости.

Не включайте энергосбережение без надобности. При высоком уровне заряда режим экономии может только замедлять работу устройства и программ.

Перезагружайте телефон регулярно. Перезапуск раз в несколько дней очищает оперативную память и завершает "зависшие" процессы, давая системе передышку.

Сброс до заводских настроек — последний шаг. Если ничего не помогает, полный сброс вернет устройство к "чистому" состоянию без лишних файлов и настроек. Обязательно сделайте резервную копию важных данных.

Разгрузите хранилище — на карту памяти или в облако. Если есть поддержка microSD, перенесите туда часть данных. Или воспользуйтесь облачными сервисами вроде Google Drive, OneDrive или Dropbox, чтобы хранить фото, документы и видео без ущерба для быстродействия.

Скорость смартфона зависит не только от "железа", но и от цифровой гигиены. Регулярная уборка, контроль за приложениями и своевременные обновления обеспечат стабильную и оживленную работу — даже самый мощный телефон "задыхается", если его перегрузить. Берегите свой гаджет — и он отблагодарит скоростью и надежностью.

Напомним, кэш в смартфоне хранит изображения, скрипты и другие данные, чтобы ускорять открытие сайтов и работу приложений. Но когда таких временных файлов накапливается слишком много, устройство начинает работать медленнее.

Также мы писали, что полный разряд батареи до нуля — одна из самых вредных привычек для смартфона. Литий-ионные аккумуляторы плохо переносят глубокий разряд, ведь это ускоряет их износ и сокращает срок службы.