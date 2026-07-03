Одна функция Android может ограничивать быструю зарядку: как отключить

Зарядное устройство и смартфон на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Быстрое зарядное устройство не всегда гарантирует быструю зарядку смартфона. На Android скорость зарядки может ограничивать один выключенный переключатель в настройках аккумулятора.

О том, почему Android-смартфон может заряжаться медленнее даже с мощным адаптером, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Почему мощное зарядное устройство может не помочь

Более мощный адаптер должен заряжать смартфон быстрее, но иногда этого не происходит. Автор MakeUseOf столкнулся с такой ситуацией на Galaxy S25 Ultra: стандартный адаптер на 25 Вт и зарядное устройство на 45 Вт давали почти одинаковый результат.

В обоих случаях полная зарядка длилась почти три часа. Сначала он предполагал, что проблема может быть в кабеле, блоке питания или разъеме, но замена аксессуаров ничего не изменила.

Как смартфон выбирает скорость зарядки

Когда телефон подключают к зарядному устройству, он согласовывает мощность через USB Power Delivery. Смартфон и адаптер договариваются о напряжении и силе тока.

Если быстрая зарядка включена, телефон может запросить полную мощность, которую поддерживает совместимый адаптер. Если этот переключатель выключен, такого согласования не происходит, и устройство фактически заряжается на базовом уровне.

В случае автора смартфон получал примерно 15 Вт. Это стандартная скорость зарядки, которую может обеспечивать базовый адаптер из бюджетного телефона, поэтому зарядное устройство на 45 Вт оставалось способным передавать значительно больше энергии, но смартфон просто не использовал эту возможность.

Причина оказалась не в аксессуарах, а в настройках быстрой зарядки.

На Samsung открыли меню батареи и перешли в настройки зарядки. Там был переключатель "Быстрая зарядка", который был отключен. После активации этого пункта тот же адаптер на 45 Вт начал работать значительно быстрее.

Переключатель быстрой зарядки на смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: MakeUseOf

Заряд батареи поднялся примерно с 6-7% до 25% за десять минут, а через полчаса у смартфона было уже более 70%. Полная зарядка с нуля заняла 57 минут вместо почти трёх часов.

Есть ли такая настройка на других Android-смартфонах

Подобный переключатель есть не только на Samsung. В смартфоне Vivo есть аналогичная настройка в меню батареи. Название пункта и путь к нему могут отличаться в зависимости от производителя Android-смартфона.

Однако принцип тот же: если переключатель быстрой зарядки выключен, телефон может ограничивать мощность адаптера.

Когда быстрая зарядка активна, на экране блокировки обычно появляется надпись "Быстрая зарядка" или "Сверхбыстрая зарядка". Если смартфон показывает только "Зарядка", переключатель может оставаться выключенным или кабель не поддерживает необходимую мощность.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядное устройство смартфона может нагреваться во время работы, и это не всегда свидетельствует о поломке. Однако если блок питания становится настолько горячим, что к нему трудно прикоснуться, это уже может быть тревожным сигналом и поводом прекратить его использование.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон может быстро терять заряд не только из-за старого аккумулятора или активных приложений. На ресурс батареи влияет и то, когда именно пользователь ставит телефон на зарядку и насколько часто доводит его до критически низкого уровня.