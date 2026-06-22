Один прибор "мотает" свет, как 65 холодильников: что стоит проверить

Деньги на счетах за коммунальные услуги и водонагреватель в магазине. Фото: УНИАН, кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Если счета за электроэнергию внезапно выросли, а новой техники в доме не появилось, причина может крыться в бойлере. Неправильная настройка температуры заставляет его потреблять значительно больше электроэнергии, чем нужно.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

Почему бойлер потребляет много электроэнергии

Бойлер для нагрева воды может "пожирать" электроэнергию, как несколько десятков холодильников. Особенно это заметно, если он постоянно поддерживает слишком высокую температуру.

Когда на бойлере установлено 70-80 °C, часто обозначаемое как режим "III", устройство чаще включается, чтобы поддерживать температуру, близкую к кипению. Это происходит даже тогда, когда водой фактически не пользуются.

На расход электроэнергии влияет и состояние самого бойлера. Чем он старее и чем больше накипи накопилось на ТЭНах, тем дольше устройство нагревает воду. В результате бойлер работает дольше, а счетчик электроэнергии продолжает активно крутиться.

Какую температуру лучше установить

Оптимальная температура для экономии и комфортного душа — 50-55 °C. На некоторых бойлерах это может быть режим "е" или "І".

Такая настройка поможет снизить счета за электроэнергию и одновременно продлить срок службы техники.

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