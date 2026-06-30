Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься

Электрический чайник и розетка. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Электрический чайник не обязательно выключать из розетки после каждого кипячения воды. Однако если вы уходите из дома надолго или ложитесь спать, отключить его от сети будет разумной мерой безопасности.

О том, нужно ли выключать электрический чайник из розетки, пишет редакция Новини.LIVE.

Почему рекомендуют отключать электроприборы

Некоторые пользователи после кипячения воды сразу вытаскивают шнур чайника из розетки, тогда как другие оставляют его подключенным постоянно.

Специалисты объясняют, что выключать неиспользуемые электроприборы рекомендуют не из-за большого потребления электроэнергии.

Главная причина — редкая, но возможная поломка, которая может привести к короткому замыканию. Иногда при поломке может произойти замыкание и возгорание. В таком случае из-за одного неисправного прибора может возникнуть пожар в квартире.

Именно поэтому, когда человек уходит из дома или ложится спать, лучше выключить все ненужное.

В случае с электрическим чайником ситуация несколько иная. Такие устройства изначально рассчитаны на то, чтобы оставаться подключенными к сети. Для электрочайников такой режим допустим, ведь они созданы для подобной работы и считаются надежными.

Постоянно вытаскивать чайник из розетки после каждого использования необязательно. Однако если вы уходите из дома надолго или ложитесь спать, лучше отключить его вместе с другими ненужными электроприборами. Это не обязательное ежедневное действие после каждого кипячения, а простая мера предосторожности на случай неисправности.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядное устройство, которое постоянно остается в розетке, кажется мелочью, ведь им пользуются каждый день. Однако электрики советуют пересмотреть эту привычку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие привыкли вытаскивать вилку из розетки сразу после использования техники, считая это более безопасным и экономичным. В то же время некоторые устройства плохо переносят частые отключения от сети, а иногда такая привычка лишь создает лишние неудобства.