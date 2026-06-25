NASA нашла сложную органику в месте, где Марс мог быть пригодным для жизни

Планета Марс и ровер Perseverance. Фото: Unsplash, NASA. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Марсоход NASA Perseverance нашел сложные органические молекулы в породах кратера Езеро. Там миллиарды лет назад могли существовать древнее озеро и речная дельта.

О новых данных по органике на Марсе пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Science.

Что нашел Perseverance

Марсоход NASA Perseverance обнаружил сложные органические молекулы в двух участках древних сланцевых пород на дне кратера Езеро. По данным ученых, миллиарды лет назад там размещались древнее озеро и речная дельта.

С помощью спектрометра SHERLOC исследователи проанализировали сотни точек на поверхности пород. В них обнаружили сложные органические соединения, крупные углеродные макромолекулы, а также органику в разных типах слоев.

Речь идет как о хорошо сохранившихся слоях, так и о породах, длительно находившихся под воздействием открытой среды.

По словам ученых, присутствие сложной органики даже в обнаженных породах свидетельствует о том, что такие молекулы могут существовать на Марсе очень долго.

Может ли это быть следом жизни

Пока исследователи не могут точно определить происхождение найденной органики. Она могла образоваться как по причине небиологических химических процессов, так и быть связанной с древней жизнью.

Поэтому ученые пока не делают окончательных выводов относительно биотического или абиотического происхождения этих соединений.

Особый интерес представляет то, что в 2025 году именно в этом районе Perseverance уже находил необычные минералы и возможные органические биосигнатуры. Это стало поводом для более детального изучения региона.

Новые результаты также согласуются с данными марсохода Curiosity, ранее обнаружившего органические вещества в другом регионе Марса, более чем в 3000 км от кратера Езеро.

По мнению ученых, новые данные могут свидетельствовать о том, что сложная органика широко распространена на Красной планете. Это также означает, что следы возможной древней жизнедеятельности, если она существовала, могли сохраниться до наших дней.

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