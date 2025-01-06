Лучшие небольшие смартфоны — какие модели рассмотреть для покупки в 2025 году

Смартфон в руке. Фото: Unsplash

Лет 10 назад среди смартфонов было популярным название "фаблет", означавшее размеры устройства, близкие к планшетам того времени. Сейчас это понятие изменилось, и подобные гаджеты превратились в компактные. На рынке есть модели, которые остаются легкими и удобными в использовании.

Об этом рассказывает Stuff.

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Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 — это сочетание флагманского опыта без значительных компромиссов. Смартфон получил большую батарею на 4000 мАч, улучшенный дизайн и искусственный интеллект для оптимизации работы.

Он имеет современный дизайн и качественный 6,2-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления от 1 до 120 Гц. Работает на базе процессора Exynos 2400 на европейском рынке или Snapdragon 8 Gen 3 в США. Блок камер имеет 3 основных сенсора на 50, 10 и 12 Мп.

Цены в Украине на смартфон начинаются от 25 645 грн.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a предлагает исключительное качество фото и функции из флагманских моделей Pixel за умеренную цену.

Смартфон имеет качественный 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 120 Гц. Устройство работает на базе Google Tensor G3, а блок камер содержит 2 сенсора на 64 и 13 Мп. Также смартфон получил неплохую батарею на 4492 мАч, которой хватит на полный рабочий день.

Цены в Украине на смартфон начинаются от 14 842 грн.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 доказывает, что складные телефоны имеют перспективное будущее. В сложенном виде он компактен, а в открытом — предлагает большой дисплей.

Смартфон имеет элегантный дизайн и функциональный внешний экран на 6,7 дюйма внутренний и 3,4 дюйма внешний. Оба с AMOLED-матрицей. Работает все под управлением Snapdragon 8 Gen 3, а блок камер содержит 3 сенсора на 50, 12 и 10 Мп. Аккумулятор здесь емкостью 4000 мАч.

Цены в Украине на смартфон начинаются от 31 799 грн.

Asus Zenfone 10

Благодаря небольшому дисплею, Asus Zenfone 10 — это настоящий компактный флагман. Однако даже в таком небольшом устройстве нашлось место производительности.

Смартфон оснащен 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Работает на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, блок камер включает модули на 50 и 13 Мп. Он не имеет телеобъектива, а обозреватели указывают, что устройство агрессивно обрабатывает фото.

В компактном корпусе разместился аккумулятор емкостью 4300 мАч.

Цены в Украине на смартфон начинаются от 33 980 грн.

Sony Xperia 5 V

Благодаря ручным режимам съемки, Sony Xperia 5 V идеально подходит для создателей фото- и видеоконтента. Он поддерживает профессиональные режимы и предлагает высокую автономность.

Устройство оснащено 6,1-дюймовым AMOLED-дисплеем. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen, блок камер включает два модуля на 48 и 12 Мп, а поддерживает работу большой аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Цены в Украине на смартфон начинаются от 30 605 грн.

Напомним, на рынке представлены защищенные смартфоны, которые обычно выбирают люди, которым нужно долговечное и функциональное устройство. Некоторые из них стоит рассмотреть для покупки в 2025 году.

Также мы писали, что среди пользователей снова приобретают популярность кнопочные телефоны. Большинство устройств на рынке предлагают функции, которые мы привыкли видеть в современных смартфонах.