"Киевстар" отключит 3G в четырёх областях с 14 июля: что изменится для абонентов

SIM-карты и мужчина, разговаривающий по телефону. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В четырёх областях Украины "Киевстар" начнёт отключать 3G и переводить освободившиеся частоты на 4G. Изменения начнутся 14 июля 2026 года после 00:00 и должны обеспечить более быстрый мобильный интернет и более стабильное соединение.

О том, где состоится переход на новую технологию и что нужно сделать абонентам, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

Где "Киевстар" отключит 3G с 14 июля

После 00:00 14 июля оператор начнет перераспределять частоты, которые освободятся после отключения 3G, в пользу мобильной связи четвертого поколения.

В Тернопольской области изменения коснутся:

Чорткова;

Почаева;

Тернопольского района;

Збаража;

Чортковского района;

Бережаны;

Кременца;

Великой Березовицы;

Теребовли;

Кременецкого района.

В Сумской области переход состоится в:

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Тростянце;

Роменском районе;

Глухове;

Охтырском районе;

Кролевце;

Сумском районе;

Ромнах;

Шосткинском районе;

Охтырке;

Конотопском районе.

В Днепропетровской области 3G будет отключено в:

Покрове;

Павлоградском районе;

Зеленодольске;

Никополе;

Синельниково;

Днепровском районе;

Марганце;

Синельниковском районе;

Павлограде;

Никопольском районе.

В Черновицкой области изменения коснутся Черновицкого района.

Что изменится для абонентов после перехода на 4G

Благодаря 4G пользователи смогут быстрее загружать сайты, просматривать видео и пользоваться различными онлайн-сервисами.

Соединение также должно стать более стабильным, поскольку сеть четвертого поколения способна выдерживать большую нагрузку. Особенно это может быть заметно в городах и районах с большим количеством абонентов.

Что нужно сделать владельцам смартфонов

Владельцам современных смартфонов, как правило, не нужно ничего менять, если устройство уже поддерживает 4G.

В то же время пользователям более старых телефонов стоит проверить настройки сети и убедиться, что на смартфоне включен 4G или LTE.

Если после отключения 3G эта настройка не активирована, некоторые телефоны могут автоматически перейти на 2G, из-за чего скорость мобильного интернета значительно снизится.

Обычные голосовые звонки и SMS будут работать как и раньше, поскольку изменения касаются в первую очередь мобильного интернета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что абоненты украинских мобильных операторов могут сократить расходы на связь благодаря специальным акциям и предложениям. "Киевстар", Vodafone и lifecell предлагают услуги, позволяющие снизить стоимость обслуживания летом 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что Vodafone предлагает абонентам акцию, позволяющую два месяца не платить за пакет услуг. Такое предложение дает возможность временно сократить расходы на мобильную связь.