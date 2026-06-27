Тарифный план за ноль гривен: как абонентам Vodafone временно не платить за связь

Тарифный план от Vodafone. Фото: Google Maps, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут искать выгодные тарифные планы, чтобы сэкономить на мобильной связи. Vodafone предлагает абонентам акцию, в рамках которой плата за пакет услуг отменяется на два месяца. Это помогает клиентам компании снизить расходы на обслуживание.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Какой тарифный план стоит 0 грн

Стандартная плата за пакет услуг GigaCombo составляет 350 грн/мес., однако в случае смены тарифного плана или переноса мобильного номера в сеть плата отменяется на два месяца. Для новых абонентов скидка составляет 100 грн на первые три месяца пользования.

"Специальное предложение действует независимо от даты подключения. Оно распространяется на оставшуюся часть месяца подключения и следующий полный месяц", — уточнили в Vodafone.

За свои деньги украинцы получат такой набор услуг:

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безлимитный трафик;

11 ГБ в роуминге (27 стран ЕС);

безлимитный домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с;

неограниченные звонки в сети;

500 минут на разговоры по Украине и в ЕС;

более 90 ТВ-каналов с Vodafone TV;

50 минут на звонки из Украины в ЕС и между ними.

Для настройки домашнего интернета на максимальной скорости необходимо подключить абонентский терминал. Его предоставляет мобильный оператор без дополнительной платы. Технология гарантирует надежный сигнал и доступ к высокоскоростному оптическому интернету в любое время суток.

Скрытые возможности от Vodafone

Ранее вы рассказывали, как абоненты Vodafone экономят деньги на мобильной связи. Существует несколько скрытых возможностей, например, снижение стоимости тарифного плана в случае переноса номера от конкурента. Воспользовавшись сервисом MNP, можно получить скидку от 70 до 200 грн.

Отдельная акция "ХОТ" предусматривает предоставление дополнительного набора услуг: 500 минут на звонки по Украине и в ЕС плюс 25 или 50 ГБ мобильного трафика. Объем услуг зависит от условий обслуживания.

Также Vodafone предлагает подключить "Год без абонплаты" корпоративным абонентам. Оплатив 12 месяцев вперед, можно сэкономить на одном платеже. При этом наполнение тарифных планов остается неизменным.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы выгодно подключить пенсионерам в июле. Мы узнали, что предлагают Киевстар, Vodafone и lifecell по состоянию на 2026 год. Стоимость обслуживания находится в диапазоне 190-220 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы временно не смогут воспользоваться услугой переноса номера. Регулятор приостановит работу сервиса с 29 июня по 1 июля. Возобновление процессов состоится утром 2 июля.