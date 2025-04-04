Midjourney выпустила новую модель V7 для генерации изображений — что умеет

Сайт Midjourney на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Midjourney выпустила модель V7 — первую почти через год после предыдущего релиза. Компания является одной из первых платформ для создания изображений с помощью искусственного интеллекта.

Об этом пишет TechCrunch.

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Запуск этой версии начался в альфа-режиме. Новинка появилась примерно через неделю после того, как OpenAI представила свой популярный генератор изображений в ChatGPT, который быстро привлек внимание способностью создавать иллюстрации в стиле Ghibli.

We're now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It's our smartest, most beautiful, most coherent model yet. Give it a shot and expect updates every week or two for the next two months. pic.twitter.com/Ogqt0fgiY7 — Midjourney (@midjourney) April 4, 2025

Прежде всего, нужно оценить примерно 200 изображений, чтобы сформировать "персонализированный" профиль. Эта система настроена по умолчанию именно в V7. После прохождения персонализации можно включать или выключать V7 на сайте Midjourney и в официальном Discord-сервере.

По словам CEO Midjourney Дэвида Хольца, V7 создана на полностью новой архитектуре и теперь лучше реагирует на текстовые и графические подсказки. Изображения получаются более детализированными, с улучшенными текстурами, а руки, тела и объекты отображаются с лучшей точностью.

Модель предлагает два режима — Turbo (более дорогой) и Relax, а также новый Draft Mode, который работает в десять раз быстрее, но с более низким начальным качеством. Процесс улучшения в Draft Mode происходит одним кликом.

На момент запуска для V7 не предусмотрены некоторые стандартные функции Midjourney, такие как улучшенное изменение разрешения (upscaling) и обновление текстур — они появятся позже, ориентировочно в течение ближайших двух месяцев.

Midjourney, созданная в 2022 году Дэвидом Хольцем (одним из основателей Leap Motion), пока не привлекала внешних инвестиций. По оценкам, в конце 2023 года компания могла получить до 200 млн долларов дохода. В то же время Midjourney работает над аппаратными разработками и моделями для видео- и 3D-генерации, хотя подробностей об этих проектах пока нет.

Компания также сталкивается с рядом исков, в которых ее обвиняют в нарушении прав миллионов художников из-за обучения ИИ на изображениях, собранных из сети без согласия авторов.

Напомним, Runway выпустила новую модель для генерирования видео Gen-4. Она отличается одним из самых высоких уровней визуального качества среди конкурентов.

Также мы писали, что разработчики ИИ обращаются к более креативным способам тестирования возможностей генеративного искусственного интеллекта. Один школьник решил использовать игру-песочницу Minecraft в качестве бенчмарка.