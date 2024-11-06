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Microsoft тихо прекратила поддержку Paint 3D — какие альтернативы

6 ноября 2024 08:48
Владимир Мололкин - редактор
Microsoft прекратила поддержку Paint 3D — что произошло и чем заменить
Планшет с Paint 3D. Фото: Microsoft
Владимир Мололкин - редактор

Microsoft без дополнительных объявлений прекратила поддержку работы программы Paint 3D. Она появилась вместе с Windows 10, и предлагала возможность делать 3D рисунки.

Об этом сообщает издание ShiftDelete.

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Почему Microsoft прекратила поддержку Paint 3D

По имеющейся информации, Paint 3D за последние годы не оправдал ожиданий, что побудило Microsoft вернуться к традиционному Paint. Программу больше нельзя загрузить из Microsoft Store, и она больше не получит обновления.

Microsoft рекомендует использовать более традиционные программы для рисования, такие как Paint или Photos, которые не имеют возможности создавать 3D-контент. Теперь единственным инструментом для работы с 3D-изображениями будет программа 3D-Viewer.

Ожиданий от Paint 3D было достаточно много. Microsoft хотела, чтобы пользователи могли легко создавать и изменять 3D-модели в приложении. К сожалению, добиться этой цели, получив широкую базу пользователей, не получилось.

Microsoft решила восстановить традиционную программу Paint, учитывая отзывы пользователей. На самом деле корпорация намерена улучшить функции, поддерживаемые искусственным интеллектом, кроме обновления программы, не поддерживающей 3D Paint.

Совместимость Paint с такими моделями AI как DALL-E 3 является одним из последних достижений компании. Теперь пользователи могут использовать текстовые команды для быстрого создания изображений. Кроме того, планируется добавить функции на основе искусственного интеллекта, такие как Image Creator и Cocreator, к творческим инструментам Paint.

Напомним, Microsoft запустила чат-бота на основе искусственного интеллекта под названием "Виртуальный агент поддержки Xbox", чтобы упростить поддержку Xbox. Он представляет следующий шаг корпорации в интеграции искусственного интеллекта в платформу игровой консоли.

Также мы писали, что корпорация Microsoft использует призы для привлечения пользователей в свой веб-браузер Edge. Компания предоставляет случайному победителю миллион долларов.

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