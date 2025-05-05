Windows 11 автоматически стирает данные на диске — как не потерять доступ к ним

Ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Unsplash

Во время начальной настройки Windows 11 24H2 на новых ПК или после "чистой" установки ОС Microsoft автоматически активирует функцию Device Encryption. Ключ расшифровки привязывается к учетной записи Microsoft и если эта учетная запись будет удалена или станет недоступной, доступ ко всем данным на системном диске может быть потерян навсегда.

О том, как этого избежать, пишет TechRadar.

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Почему это происходит и в чем опасность

Device Encryption — облегченная версия BitLocker для Windows 11 Home, призванная защитить конфиденциальность данных в случае угона или потери ПК. Начиная с обновления 24H2, Microsoft расширила аппаратные требования, поэтому шифрование теперь включено "по умолчанию" при установке ОС с использованием учетной записи Microsoft. Ключ восстановления автоматически сохраняется именно в этой учетной записи.

Такой подход безопасен до тех пор, пока сама учетная запись остается активной. Если пользователь позже удалит ее или перейдет на локальный профиль, ключ восстановления будет потерян вместе с аккаунтом. В ситуации, когда система запросит этот ключ (например, после сбоя загрузки или изменения аппаратного обеспечения), расшифровать диск уже невозможно. По мнению специалистов, это создает "тайм-бомбу" для рядовых пользователей, ведь доступность личных данных часто важнее, чем их конфиденциальность.

Проверить, включено ли Device Encryption, можно перейдя в "Параметры" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Шифрование устройства". Там с помощью слайдера разрешено выключить функцию в любой момент. Критики призывают Microsoft четко объяснять пользователям последствия активации шифрования во время установки и добавлять явные предупреждения при удалении аккаунта, к которому привязан ключ восстановления.

Ранее исследователи также фиксировали случаи, когда полнофункциональный BitLocker существенно замедлял работу SSD-накопителей. Device Encryption, хоть и "облегченная" версия, наследует часть его механизмов.

Напомним, Microsoft сделала решительный шаг на пути к миру, который откажется от паролей. Теперь пользователи при регистрации новой учетной записи не смогут защитить пароли, на замену им придут passkey, push-уведомления и аппаратные ключи.

Также мы писали, что Microsoft поощряет пользователей старых устройств распрощаться со своими девайсами, если они не поддерживают Windows 11. Корпорация прямо заявляет, что владельцы таких систем могут утилизировать их и задуматься над приобретением актуального "железа".