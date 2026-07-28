Почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году: 3 причины отказаться от Android

Кнопочные телефоны. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Постоянные уведомления, социальные сети и большие экраны заставляют многих проводить со смартфоном всё больше времени. Альтернативой могут стать современные кнопочные телефоны, которые сохраняют основные функции связи, но меньше отвлекают.

О том, почему стоит перейти на кнопочный телефон, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Более длительная автономность и более компактный корпус

Кнопочные телефоны потребляют меньше энергии, чем современные смартфоны. В них нет больших экранов с высокой частотой обновления, мощных процессоров и большого количества приложений, постоянно работающих в фоновом режиме.

Время работы зависит от конкретной модели и емкости аккумулятора. Некоторые устройства могут работать без подзарядки около недели, тогда как другие выдерживают несколько дней. Даже при меньшей емкости аккумулятора заряжать кнопочный телефон обычно требуется реже, чем смартфон.

Еще одним преимуществом является компактный корпус. Современные смартфоны с большими дисплеями не всегда удобно носить в кармане, тогда как кнопочный телефон занимает значительно меньше места.

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Небольшим устройством проще пользоваться одной рукой, его удобнее брать с собой на прогулку, тренировку или пробежку.

Меньше отвлекающих факторов и сбора данных

Кнопочный телефон может помочь сократить время, проводимое в социальных сетях, видеосервисах и мобильных играх. Из-за небольшого экрана и ограниченного количества приложений пользователь реже отвлекается на бесконечный просмотр контента.

Такие устройства также могут собирать меньше информации о поведении владельца, поскольку не поддерживают большинство популярных приложений, использующих геолокацию, историю просмотров и другие данные.

В то же время кнопочные телефоны на базе Android могут работать с WhatsApp, Messenger и другими онлайн-сервисами. Поэтому полностью приватными их назвать нельзя.

Ранее Новини.LIVE писали, что самым продаваемым мобильным телефоном в истории стал не iPhone. Рекорд до сих пор принадлежит кнопочным моделям Nokia, которые завоевали популярность благодаря простоте, надёжности и доступной цене.

Также Новини.LIVE рассказывали, что всё больше людей сознательно отказываются от многофункциональных смартфонов в пользу более простых кнопочных телефонов. Такие устройства предлагают лишь базовые возможности и помогают меньше отвлекаться на приложения и социальные сети.