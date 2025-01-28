Кнопочный телефон или смартфон — что выбрать для ребенка в 2025 году

Ребенок с телефоном в руках. Фото: Freepik

Еще десять лет назад представить ребенка со смартфоном или другим умным устройством было достаточно сложно. Однако сегодня вопрос выбора между кнопочными телефонами и смартфонами для детей становится довольно актуальным для их родителей. С одной стороны, хочется обеспечить безопасность своих детей, с другой — предоставить доступ к технологиям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое устройство лучше выбрать для ребенка в 2025 году.

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Каковы преимущества и недостатки кнопочных телефонов

Первым делом, необходимо определить преимущества и недостатки кнопочных телефонов. Их знают как устройства с прочным корпусом и простым интерфейсом. Кроме этого, они имеют и другие преимущества:

длительное время работы батареи — благодаря ограниченной функциональности они могут работать без подзарядки несколько дней;

отсутствие доступа к интернету — хотя это и противоречивое преимущество, однако оно минимизирует риски кибербуллинга и доступа к нежелательному контенту.

Несмотря на это, если ваш ребенок уже ознакомлен с технологиями, могут возникнуть и недостатки:

ограниченная функциональность — отсутствие современных приложений и некоторых возможностей может вызвать у ребенка ощущение "белой вороны" среди сверстников, а также некоторые из них необходимы для обучения;

отсутствие GPS — недостаток для родителей, поскольку отсутствие GPS-модуля усложняет отслеживание местонахождения ребенка.

Ввиду перечисленного, необходимо убедиться в том, что такие ограничения принесут ребенку лишь пользу.

Какие преимущества и недостатки смартфонов

Хотя смартфоны предлагают значительно больше возможностей, они также имеют преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести:

разнообразие функций — ребенок получает доступ к образовательным приложениям, возможностям творчества и общения со сверстниками;

GPS и родительский контроль — в отличие от кнопочных телефонов, доступ к нежелательному контенту можно ограничить родительским контролем, а наличие GPS-модуля всегда сможет передавать информацию о местонахождении ребенка.

Недостатков у смартфонов не так уж и много, основным является то, что они значительно дороже кнопочных альтернатив. Также со смартфоном открывается доступ к играм и социальным сетям, что может способствовать снижению успеваемости в учебе ребенка или зависимости, однако родительский контроль по большей части позволяет контролировать это.

Дополнительно, они более хрупкие и подвержены повреждениям, учитывая детский фактор — это может стать проблемой. Таким образом, после покупки смартфона необходимо обязательно позаботиться о наличии качественного чехла.

Какой телефон купить — с кнопками или смартфон

Как и всегда, окончательный выбор зависит лишь от родителей. Большинство из них выбирают именно кнопочные телефоны и покупают ребенку смарт-часы с GPS. Такое решение вполне приемлемо, если речь идет о детях младшего или среднего школьного возраста.

Однако, если речь идет о старших учениках, то смартфон может понадобиться не только для звонков. Гаджет можно использовать для обучения, загружая приложения для изучения английского языка или математики во время подготовки к экзаменам.

Напомним, большинство крупных производителей не прекращают выпускать на рынок кнопочные телефоны. Они могут стать идеальным выбором для детей и пожилых людей, а также для тех, кто устал от смартфонов.

Также мы писали, что, хотя смартфоны стали неотъемлемой частью жизни, постоянное взаимодействие с ними может утомлять. Альтернативой являются кнопочные телефоны, которые помогут сохранять концентрацию на определенных действиях и прекрасно будут выполнять роль резервного устройства связи.