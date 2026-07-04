Как отключить отслеживание на Android: стоит проверить настройки клавиатуры

Люди с телефонами в руках и клавиатура смартфона. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Клавиатура на Android имеет доступ практически ко всему, что пользователь вводит на смартфоне. Через неё проходят поисковые запросы, переписка, заметки, пароли и другие конфиденциальные данные.

О том, как ограничить сбор данных Android-клавиатурой, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Какие данные может собирать клавиатура

Экранная клавиатура — одно из самых часто используемых приложений на Android-смартфоне. Большинство популярных клавиатурных приложений по умолчанию собирают много данных пользователей.

Речь идет не только об автозамене и персонализации ввода.

Например, Gboard может собирать данные о взаимодействии с приложением, историю поиска внутри приложения, сведения об установленных программах и другой пользовательский контент.

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Список данных можно посмотреть на странице приложения в Google Play. Для этого нужно открыть раздел "Безопасность данных". Там разработчик указывает, какую именно информацию собирает клавиатура.

Как ограничить сбор данных в Gboard

Чтобы уменьшить сбор информации в Gboard, нужно открыть "Настройки", перейти в "Система", далее "Клавиатура", Gboard и "Конфиденциальность".

В этом меню рекомендуется отключить отправку статистики использования и персонализацию, если эти функции активны. Полностью запретить клавиатуре доступ к введенному тексту невозможно, ведь тогда она не сможет выполнять свою основную функцию.

Также стоит проверить разрешения клавиатуры. Ей не всегда нужен постоянный доступ к камере или контактам.

Лишние разрешения можно отключить в меню "Настройки", "Приложения", "Клавиатура", "Разрешения".

Какие клавиатуры могут быть более конфиденциальными

Пользователям, которые особенно заботятся о конфиденциальности, рекомендуют обратить внимание на клавиатуры с открытым исходным кодом.

Среди вариантов — HeliBoard, FUTO Keyboard, OpenBoard, AnySoftKeyboard, Simple Keyboard и FlorisBoard.

Такие приложения в основном работают в автономном режиме и не требуют передачи данных пользователей на удаленные серверы.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны Samsung Galaxy обладают рядом полезных функций для персонализации, удобства и защиты личных данных. Часть из них доступна в One UI по умолчанию, однако не все пользователи сразу обращают внимание на эти возможности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на Android можно освободить несколько гигабайт памяти, отключив системный сервис AICore. Один из пользователей рассказал, что после этого получил не менее 6 ГБ свободного места, а смартфон продолжил работать нормально.