Как понять, что USB-C-кабель поддерживает быструю зарядку

USB-C-кабель и смартфон на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Одинаковый разъем USB-C еще не означает, что любой кабель обеспечит быструю зарядку смартфона. Некоторые модели способны передавать высокую мощность, тогда как другие ограничивают скорость из-за более низких характеристик.

О том, как проверить, поддерживает ли кабель USB-C быструю зарядку, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему не каждый кабель USB-C поддерживает быструю зарядку

Прежде всего стоит обратить внимание на тип кабеля и поддержку современных стандартов питания. Кабели USB-C — USB-C обычно лучше подходят для быстрой зарядки, но даже среди них встречаются модели с ограниченной мощностью.

Одним из главных ориентиров является сертификация USB-IF и четкая маркировка мощности. Если на кабеле или упаковке указана поддержка 60 Вт или более, это повышает шансы на быструю зарядку без дополнительных ограничений.

Иначе обстоит дело с кабелями USB-A — USB-C. Многие из них не поддерживают Power Delivery, а их мощность может быть ниже необходимой для современных смартфонов.

В таком случае телефон будет продолжать заряжаться, но медленнее, чем позволяют его возможности.

На что обратить внимание перед покупкой кабеля

Прежде всего нужно учитывать максимальную мощность зарядки самого устройства. Если смартфон поддерживает 60 Вт, а кабель рассчитан только на 36 Вт, скорость будет ограничена возможностями кабеля.

Именно поэтому перед покупкой стоит проверять мощность, указанную на кабеле или упаковке.

Для большинства смартфонов подходящими считаются кабели от 60 Вт, тогда как для ноутбуков обычно требуются модели на 100 Вт и более.

Также стоит обращать внимание на сертификацию USB-IF и понятную маркировку характеристик. Это поможет снизить риск приобретения кабеля, не соответствующего заявленной мощности.

Ранее Новини.LIVE писали, что несколько коротких подзарядок в течение дня сами по себе не обязательно вредят аккумулятору смартфона. Гораздо опаснее для батареи являются регулярные полные разряды, постоянная зарядка до 100% и длительное нахождение устройства в подключенном к сети состоянии ночью.

Также Новини.LIVE сообщали, что поддельное зарядное устройство может представлять серьезную угрозу не только для смартфона, но и для самого пользователя. Некачественная зарядка способна повредить гаджет, привести к поражению электрическим током или даже вызвать пожар.