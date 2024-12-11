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Как ИИ видит произведения Шевченко фото вас поразят

11 декабря 2024 01:23
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Как ИИ видит произведения Шевченко.
Тарас Григорьевич Шевченко. Фото: Википедия
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Нет украинца или украинки, которые бы не знали хотя бы одного произведения Тараса Шевченко. Но знаком ли с ними искусственный интеллект ?  

Издание "Сенсор" попросило ИИ сгенерировать картинки по мотивам известнейших произведений украинского поэта.

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Как ИИ видит произведения Шевченко

К примеру, вот так искусственный интеллект видит "Садок вишеневий коло хати"

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Иллюстрация к произведениям Шевченко от ИИ. Фото: "Сенсор"

А вот, как изобразило отрывок о Прометее из поэмы "Кавказ".

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"Кавказ" Шевченко – видение ИИ. Фото: "Сенсор"

Ну а культовую "Катерину" ИИ почему-то видит в современной ночной рубашке, по колено в воде и с младенцем рядом.

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Так ИИ видит "Катерину". Фото: "Сенсор"

Вот такая иллюстрация, по мнению ИИ, подходит для "Наймички".

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Вот такая "Наймичка" вышла в ИИ. Фото: "Сенсор"

Напомним, недавно мы показывали, каким ИИ видит Бердянск после победы Украины в войне.

Также ИИ показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса.

 

Тарас Шевченко искусственный интеллект фото стихи картинка

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01:23 Как ИИ видит произведения Шевченко фото вас поразят

00:57 Россияне жалуются на взрывы в Брянске — горит НПЗ

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

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00:10 Шахтер разгромно уступил Баварии из-за неудачных кадровых решений

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