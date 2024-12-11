Как ИИ видит произведения Шевченко фото вас поразят
Нет украинца или украинки, которые бы не знали хотя бы одного произведения Тараса Шевченко. Но знаком ли с ними искусственный интеллект ?
Издание "Сенсор" попросило ИИ сгенерировать картинки по мотивам известнейших произведений украинского поэта.
Как ИИ видит произведения Шевченко
К примеру, вот так искусственный интеллект видит "Садок вишеневий коло хати"
А вот, как изобразило отрывок о Прометее из поэмы "Кавказ".
Ну а культовую "Катерину" ИИ почему-то видит в современной ночной рубашке, по колено в воде и с младенцем рядом.
Вот такая иллюстрация, по мнению ИИ, подходит для "Наймички".
Напомним, недавно мы показывали, каким ИИ видит Бердянск после победы Украины в войне.
Также ИИ показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса.
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